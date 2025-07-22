В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Карой
Церемония прощания с режиссером Юрием Карой завершилась в ЦКБ в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве. 22 июля 2025
Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве. 22 июля 2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве", режиссером Юрием Карой завершилась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юрий Кара ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет. После церемонии отпевания режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Люди во время церемонии прощания с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве
Проститься с мастером пришли артисты Виктор Раков, Ирина Чериченко, а также его друзья, ученики и коллеги. Венки передали киноконцерн "Мосфильм", "Первый канал", Союз кинематографистов России и другие. "Последняя встреча с Юрой была на его 70-летии в Доме кино: был полный зал его поклонников, его коллег, артистов, все поздравляли его, он сидел в кресле на сцене в благостном расположении духа. Мы пели, читали стихи, танцевали, говорили хорошие слова, я думаю, ему было очень приятно. Ничто, на мой взгляд, не предвещало вот такого трагического финала", - рассказал Раков журналистам.
Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов, Союз кинематографистов России и другие.
Юрий Кара - советский и российский режиссер, родился в 1954 году в Донецке. Окончил ВГИК в 1987 году, его дипломной работой стал фильм "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. В 1994 года Караснял фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова, а также был режиссером в таких картинах, как "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Я – кукла", "Интересные мужчины", "Королев", "Гамлет. XXI век", "Главный".
С 2004 года он вел мастерскую кинорежиссуры на Высших курсах кино и телевидения ВГИК.
Биография Юрия Кары
17 июля, 17:38