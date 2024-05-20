https://ria.ru/20240520/abinader-1947182412.html
Биография Луиса Абинадера
Биография Луиса Абинадера - РИА Новости, 20.05.2024
Биография Луиса Абинадера
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер (полное имя Луис Родольфо Абинадер Корона, Luis Rodolfo Abinader Corona) родился 12 июля 1967 года в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:28
2024-05-20T13:28
2024-05-20T13:28
справки
луис абинадер
санто-доминго
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Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер (полное имя Луис Родольфо Абинадер Корона, Luis Rodolfo Abinader Corona) родился 12 июля 1967 года в Санто-Доминго. Его отец, Абинадер Васаф, сын ливанских иммигрантов, был доминиканским бизнесменом и политиком, сенатором и вице-президентом левоцентристской Доминиканской революционной партии.В начале 1980-х годов Луис Абинадер окончил факультет экономики Технологического института Санто-Доминго (INTEC). Затем – аспирантуру в области менеджмента в Институте Артура Д. Литтла (ныне – Международная школа бизнеса Хальта, Hult International Business School) в Кембридже (штат Массачусетс, США). Изучал корпоративные финансы и финансовый инжиниринг в Гарвардском университете (США), продвинутый менеджмент в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире.Вернувшись в Доминиканскую Республику, Луис вместе со своим старшим братом Хосе Рафаэлем начал управлять бизнесом и инвестициями Abinader Corona Business Group (ABICOR), ориентированной на продвижение проектов недвижимости для коммерческого, жилого и институционального использования. В настоящее время является исполнительным президентом группы ABICOR, управляющей туристическими проектами в стране.В 2005 году на национальном съезде был избран вице-президентом левоцентристской Доминиканской революционной партии (PRD).В мае 2012 года на президентских выборах баллотировался в вице-президенты республики, но проиграл своему сопернику Данило Медине Санчесу.В 2014 году вместе с доминиканским политиком Иполито Мехией отделился от Доминиканской революционной партии и создал Современную революционную партию (PartidoRevolucionario Moderno, PRM). В настоящее время оба являются лидерами партии. В апреле 2015 года Абинадер был избран кандидатом в президенты на выборы 2016 года, получив 70,24% голосов на национальном съезде СРП. В ходе президентской кампании выступал за борьбу с крайней бедностью, улучшение уровня жизни и безопасности граждан, возрождение сектора промышленности и развитие туризма.15 мая 2016 года на выборах президента страны Луис Абинадер получил 34,96% голосов избирателей, уступив действующему главе государства Данило Медине Санчесу. На всеобщих выборах 5 июля 2020 года Луис Абинадер получил поддержку 52,5% избирателей в первом туре и был избран новым президентом страны.20 мая 2024 года Луис Абинадер заявил о своей победе на президентских выборах, которые прошли в стране 19 мая. Абинадер пообещал провести конституционную реформу о преемственности власти, которая не будет зависеть от "личной прихоти" действующего президента. Он также заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты после завершения второго срока. Луис Абинадер женат, в семье воспитываются три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, луис абинадер, санто-доминго
Справки, Луис Абинадер, Санто-Доминго
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер (полное имя Луис Родольфо Абинадер Корона, Luis Rodolfo Abinader Corona) родился 12 июля 1967 года
в Санто-Доминго. Его отец, Абинадер Васаф, сын ливанских иммигрантов, был доминиканским бизнесменом и политиком, сенатором и вице-президентом левоцентристской Доминиканской революционной партии.
В начале 1980-х годов Луис Абинадер окончил факультет экономики Технологического института Санто-Доминго (INTEC).
Затем – аспирантуру
в области менеджмента в Институте Артура Д. Литтла (ныне – Международная школа бизнеса Хальта, Hult International Business School) в Кембридже (штат Массачусетс, США). Изучал корпоративные финансы и финансовый инжиниринг в Гарвардском университете (США), продвинутый менеджмент в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире.
Вернувшись в Доминиканскую Республику, Луис вместе со своим старшим братом Хосе Рафаэлем начал управлять
бизнесом и инвестициями Abinader Corona Business Group (ABICOR), ориентированной на продвижение проектов недвижимости для коммерческого, жилого и институционального использования. В настоящее время является исполнительным президентом группы ABICOR, управляющей туристическими проектами в стране.
В 2005 году на национальном съезде был избран вице-президентом левоцентристской Доминиканской революционной партии (PRD).
В мае 2012 года на президентских выборах баллотировался в вице-президенты республики, но проиграл своему сопернику Данило Медине Санчесу.
В 2014 году вместе с доминиканским политиком Иполито Мехией отделился от Доминиканской революционной партии и создал
Современную революционную партию (PartidoRevolucionario Moderno, PRM). В настоящее время оба являются лидерами партии
.
В апреле 2015 года Абинадер был избран кандидатом в президенты на выборы 2016 года, получив 70,24% голосов на национальном съезде СРП. В ходе президентской кампании выступал за борьбу с крайней бедностью, улучшение уровня жизни и безопасности граждан, возрождение сектора промышленности и развитие туризма.
15 мая 2016 года
на выборах президента страны Луис Абинадер получил
34,96% голосов избирателей, уступив действующему главе государства Данило Медине Санчесу.
На всеобщих выборах 5 июля 2020 года Луис Абинадер получил поддержку
52,5% избирателей в первом туре и был избран новым президентом страны.
20 мая 2024 года Луис Абинадер заявил
о своей победе на президентских выборах, которые прошли в стране 19 мая.
Абинадер пообещал
провести конституционную реформу о преемственности власти, которая не будет зависеть от "личной прихоти" действующего президента. Он также заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты после завершения второго срока.
Луис Абинадер женат
, в семье воспитываются три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников