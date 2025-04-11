В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба
Президент Доминиканы продлил траур по жертвам обрушения крыши клуба до 13 апреля
© AP Photo / Eddy VittiniПолицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго
© AP Photo / Eddy Vittini
Полицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго
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МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство иностранных дел.
"Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля", – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера.
В ведомстве выразили признательность за "постоянные выражения солидарности и соболезнования" от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших.
Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.