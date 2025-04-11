https://ria.ru/20250411/dominikana-2010613638.html

В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба

В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба - РИА Новости, 11.04.2025

В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:59:00+03:00

2025-04-11T05:59:00+03:00

2025-04-11T05:59:00+03:00

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МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство иностранных дел. "Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля", – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера. В ведомстве выразили признательность за "постоянные выражения солидарности и соболезнования" от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших. Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы. Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.

https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана