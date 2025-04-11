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В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба - РИА Новости, 11.04.2025
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05:59 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/dominikana-2010613638.html
В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба
В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба - РИА Новости, 11.04.2025
В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:59:00+03:00
2025-04-11T05:59:00+03:00
в мире
санто-доминго
луис абинадер
доминикана
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МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство иностранных дел. "Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля", – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера. В ведомстве выразили признательность за "постоянные выражения солидарности и соболезнования" от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших. Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы. Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.
https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html
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в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Луис Абинадер, Доминикана
В Доминикане продлили траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба

Президент Доминиканы продлил траур по жертвам обрушения крыши клуба до 13 апреля

© AP Photo / Eddy VittiniПолицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго
Полицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Eddy Vittini
Полицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго
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МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, сообщило министерство иностранных дел.
"Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля", – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, которое было опубликовано в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера.
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В ведомстве выразили признательность за "постоянные выражения солидарности и соболезнования" от других стран, и выразили соболезнования семьям погибших.
Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта, президент Абинадер в тот же день объявил траур с 8 по 10 апреля. Спасательные работы завершены, идет разбор завалов, после которого начнут расследование причин катастрофы.
Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека, из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.
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В миреСанто-ДомингоЛуис АбинадерДоминикана
 
 
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