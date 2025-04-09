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Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79 - РИА Новости, 09.04.2025
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03:47 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010140316.html
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79 - РИА Новости, 09.04.2025
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79
Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:47:00+03:00
2025-04-09T03:47:00+03:00
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X. "Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована. Ранее Мендес сообщал о 66 погибших, число госпитализированных осталось без изменений. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html
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в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Луис Абинадер, Доминикана
Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79

В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 79 человек

© Фото : Dominican Republic National PoliceСпасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Dominican Republic National Police
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X.
"Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована.
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Ранее Мендес сообщал о 66 погибших, число госпитализированных осталось без изменений.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.
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В миреСанто-ДомингоЛуис АбинадерДоминикана
 
 
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