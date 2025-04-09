https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010140316.html

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79 - РИА Новости, 09.04.2025

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 79

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:47:00+03:00

2025-04-09T03:47:00+03:00

2025-04-09T03:47:00+03:00

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санто-доминго

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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X. "Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована. Ранее Мендес сообщал о 66 погибших, число госпитализированных осталось без изменений. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html

https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html

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Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана