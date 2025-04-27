https://ria.ru/20250427/lavrov-2013722739.html
Лавров прибыл в Бразилию
Лавров прибыл в Бразилию - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров прибыл в Бразилию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:23:00+03:00
2025-04-27T19:23:00+03:00
2025-04-27T19:26:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. Саммит объединения пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. В МИД РФ, анонсируя визит, заявляли, что на встрече министры обсудят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства. Из Бразилии Лавров отправится в Доминиканскую Республику. Ранее Лавров никогда не посещал Доминикану. В ходе поездки министр встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.
https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саммит брикс, саммит брикс в бразилии
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии