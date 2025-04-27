https://ria.ru/20250427/lavrov-2013722739.html

Лавров прибыл в Бразилию

Лавров прибыл в Бразилию - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров прибыл в Бразилию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:23:00+03:00

2025-04-27T19:23:00+03:00

2025-04-27T19:26:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. Саммит объединения пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. В МИД РФ, анонсируя визит, заявляли, что на встрече министры обсудят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства. Из Бразилии Лавров отправится в Доминиканскую Республику. Ранее Лавров никогда не посещал Доминикану. В ходе поездки министр встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.

https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html

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бразилия

рио-де-жанейро (город)

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