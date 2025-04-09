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Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания - РИА Новости, 09.04.2025
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00:24 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html
Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания
Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания - РИА Новости, 09.04.2025
Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания
Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:24:00+03:00
2025-04-09T00:24:00+03:00
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила изданию Listin Diario его дочь Сулинка, которая также находилась на сцене. "Мне говорят только, что с ним все в порядке, что все налажено, и что они собираются его перевезти... Он жив", - заявила Сулинка Перес на видео, опубликованном изданием. Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 58 человек погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго. Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.
https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html
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60
санто-доминго, луис абинадер, в мире
Санто-Доминго, Луис Абинадер, В мире
Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания

Музыканта Переса, выступавшего в обрушившемся в Санто-Доминго клубе, спасли

© Фото : Asistencia 911Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Asistencia 911
Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила изданию Listin Diario его дочь Сулинка, которая также находилась на сцене.
"Мне говорят только, что с ним все в порядке, что все налажено, и что они собираются его перевезти... Он жив", - заявила Сулинка Перес на видео, опубликованном изданием.
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30 марта, 23:50
Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 58 человек погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.
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