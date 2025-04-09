Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания
Музыканта Переса, выступавшего в обрушившемся в Санто-Доминго клубе, спасли
© Фото : Asistencia 911Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
© Фото : Asistencia 911
Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила изданию Listin Diario его дочь Сулинка, которая также находилась на сцене.
"Мне говорят только, что с ним все в порядке, что все налажено, и что они собираются его перевезти... Он жив", - заявила Сулинка Перес на видео, опубликованном изданием.
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме
30 марта, 23:50
Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 58 человек погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.