https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html

Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания

Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания - РИА Новости, 09.04.2025

Звезду доминиканской музыки Рубби Переса спасли из-под обрушенного здания

Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:24:00+03:00

2025-04-09T00:24:00+03:00

2025-04-09T00:24:00+03:00

санто-доминго

луис абинадер

в мире

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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Доминиканский музыкант и исполнитель меренге Рубби Перес, который выступал в столичном ночном клубе в момент его обрушения, был спасен из-под завалов, сообщила изданию Listin Diario его дочь Сулинка, которая также находилась на сцене. "Мне говорят только, что с ним все в порядке, что все налажено, и что они собираются его перевезти... Он жив", - заявила Сулинка Перес на видео, опубликованном изданием. Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 58 человек погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго. Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.

https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html

https://ria.ru/20250127/plita-1995787650.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санто-доминго, луис абинадер, в мире