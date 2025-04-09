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Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113 - РИА Новости, 09.04.2025
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 113, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:49:00+03:00
2025-04-09T13:49:00+03:00
2025-04-09T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 113, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.Ранее Мендес заявлял, что число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 98."Что касается погибших, (число - ред.) повысилось до 113 человек по состоянию на утро", - заявил Мегдес во время брифинга с журналистами. Видео отрывка брифинга опубликовано изданием Noticias SIN в соцсети X в среду.Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
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доминикана, в мире, санто-доминго, луис абинадер
Доминикана, В мире, Санто-Доминго, Луис Абинадер
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113
Мендес: число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 113