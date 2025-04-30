https://ria.ru/20250430/lavrov-2014236047.html

Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану

Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану - РИА Новости, 30.04.2025

Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:18:00+03:00

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доминикана

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сергей лавров

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САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что в среду он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом. Лавров посещает Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений. В МИД РФ ранее отмечали, что на встречах стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы.

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html

доминикана

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доминикана, россия, сергей лавров, луис абинадер