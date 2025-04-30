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Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану - РИА Новости, 30.04.2025
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05:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/lavrov-2014236047.html
Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану
Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану - РИА Новости, 30.04.2025
Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:18:00+03:00
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доминикана
россия
сергей лавров
луис абинадер
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САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что в среду он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом. Лавров посещает Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений. В МИД РФ ранее отмечали, что на встречах стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014203664.html
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доминикана, россия, сергей лавров, луис абинадер
Доминикана, Россия, Сергей Лавров, Луис Абинадер
Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану

Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану в юбилей установления дипотношений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САНТО-ДОМИНГО, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в среду он встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом.
Лавров посещает Доминикану впервые. Визит проходит в год, когда две страны отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.
В МИД РФ ранее отмечали, что на встречах стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы.
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