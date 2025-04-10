https://ria.ru/20250410/dominikana-2010576091.html

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 221

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 221 - РИА Новости, 10.04.2025

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 221

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 221, еще 189 человек были спасены, заявил глава Центра по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:09:00+03:00

2025-04-10T20:09:00+03:00

2025-04-10T20:09:00+03:00

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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 221, еще 189 человек были спасены, заявил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес. Ранее сообщалось о 218 погибших в результате трагедии. "Наши данные повергают страну и доминиканские семьи в траур. Нам удалось спасти жизни 189 человек, слава Богу. К сожалению, на настоящий момент число погибших составило 221 человек", - заявил Мендес во время брифинга с журналистами, запись его слов опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Caracol. Генерал Мендес не смог сдержать слез перед журналистами, говоря о завершении первого этапа спасательной операции, которую назвал самой трудной задачей за 20 лет руководства центром ЧС. По его словам, со вторника поисковики не смогли найти ни одного выжившего. Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. Власти сообщили накануне, что прекратят поиски выживших и перейдут к этапу разбора завалов и извлечения оставшихся тел. Третьим этапом операции станет расследование причин обрушения. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html

санто-доминго

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в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана