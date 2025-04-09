Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 58
В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 58 человек
© Фото : Dominican Republic National PoliceСпасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
© Фото : Dominican Republic National Police
Спасатели на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской республике возросло до 58, еще 155 человек госпитализированы, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Democrata Multimedios в X.
"Сто пятьдесят пять человек были госпитализированы и 58 погибли", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
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