Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 66
В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set погибли 66 человек
© Фото : Asistencia 911Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане
© Фото : Asistencia 911
Спасательная операция на месте обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 66, сообщила газета Listín Diario.
"Число погибших выросло до 66", - говорится в публикации.
Ранее директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес сообщал о 58 погибших, 155 человек были доставлены в больницы.
Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
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