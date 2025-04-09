https://ria.ru/20250409/chislo-2010136247.html

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 66

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 66 - РИА Новости, 09.04.2025

Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане возросло до 66

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 66, сообщила газета Listín Diario. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:48:00+03:00

2025-04-09T01:48:00+03:00

2025-04-09T01:48:00+03:00

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санто-доминго

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 66, сообщила газета Listín Diario. "Число погибших выросло до 66", - говорится в публикации. Ранее директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес сообщал о 58 погибших, 155 человек были доставлены в больницы. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html

https://ria.ru/20250222/peru-2001057650.html

санто-доминго

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, луис абинадер