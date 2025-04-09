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Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго - РИА Новости, 09.04.2025
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13:20 09.04.2025 (обновлено: 13:24 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/putin-2010222982.html
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго - РИА Новости, 09.04.2025
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения конструкций здания в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:20:00+03:00
2025-04-09T13:24:00+03:00
доминикана
владимир путин
санто-доминго
луис абинадер
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения конструкций здания в Санто-Доминго, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010152896.html
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доминикана, владимир путин, санто-доминго, луис абинадер, россия, в мире
Доминикана, Владимир Путин, Санто-Доминго, Луис Абинадер, Россия, В мире
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго

Путин выразил соболезнования Абинадеру после ЧП в Санто-Доминго

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения конструкций здания в Санто-Доминго, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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ДоминиканаВладимир ПутинСанто-ДомингоЛуис АбинадерРоссияВ мире
 
 
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