https://ria.ru/20250409/putin-2010222982.html

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго - РИА Новости, 09.04.2025

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после ЧП в Санто-Доминго

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения конструкций здания в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:20:00+03:00

2025-04-09T13:20:00+03:00

2025-04-09T13:24:00+03:00

доминикана

владимир путин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения конструкций здания в Санто-Доминго, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010152896.html

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