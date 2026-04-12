Посол Середин: российские туристы сохраняют интерес к Доминикане

Доминиканская Республика – один из перспективных партнеров России в Латинской Америке, и отношения с этой страной вступают в качественно новый период, заявил РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин. В интервью агентству по случаю годовщины открытия российского посольства в Санто-Доминго дипломат рассказал об интересе доминиканцев к развитию связей с Россией в различных сферах, оценил объем потока российских туристов в страну в нынешних условиях и перспективы возобновления прямого авиасообщения с этим карибским государством.

– Алексей Викторович, в апреле 2025 года под вашим руководством начало работу посольство России в Санто-Доминго. В том же месяце состоялся исторический визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в страну. Справедливо ли сказать, что Доминиканская Республика выступает одним из новых приоритетных направлений партнерства для России в Латинской Америке? Сохраняется ли сегодня обоюдный интерес к развитию отношений, продемонстрированный весной прошлого года?

– Связи между нашей страной и Доминиканской Республикой имеют многолетнюю историю: дипломатические отношения были установлены в 1945 году, а первые официальные контакты восходят еще к концу XIX – началу XX века. К примеру, в Архиве внешней политики Российской империи сохранились подлинники направленной 12 сентября 1893 года ноты МИД Доминиканы министру иностранных дел России Николаю Гирсу о желании доминиканского правительства учредить консульство в Нарве и назначить на должность консула российского подданного Эрнеста Гризера, а также датированной седьмым сентября 1916 года грамоты в адрес императора Николая II от Франсиско Энрикеса и Карвахаля об избрании его президентом.

Важным этапом сотрудничества между двумя странами в пору, когда даже еще послы не были аккредитованы, не говоря уже об открытии посольств в столицах обеих стран, стало обучение доминиканской молодежи в наших высших учебных заведениях. Сегодня ассоциация доминиканцев-выпускников насчитывает более трех тысяч человек, и все они являются олицетворением традиционного искреннего интереса в Доминикане к нашей стране.

Так что Доминиканская Республика – наш давний друг, отношения с которым вступают в качественно новый период, и в этом смысле было бы справедливо согласиться с утверждением, что эта страна выступает одним из перспективных партнеров в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна . Наши повседневные контакты с представителями общественно-политических и деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, простыми гражданами свидетельствуют о том, что доминиканцы с большим уважением относятся к нашей стране и хотели бы развивать более тесные отношения в самых разных сферах.

– Россия обсуждает с доминиканскими властями возможность ответного визита главы МИД Республики Роберто Альвареса в Москву? Выражает ли доминиканское руководство интерес к приезду в страну президента Российской Федерации Владимира Путина или аналогичному визиту в Россию президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера?

– В дипломатической практике визитами принято обмениваться. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Санто-Доминго, теперь черед доминиканской стороны решать, когда сообщать о готовности воспользоваться имеющимся у нее приглашением совершить ответный визит главы своего внешнеполитического ведомства в Россию. Но вне зависимости от решения доминиканцев хотелось бы подчеркнуть, что мы всегда рады видеть у себя добрых гостей, тем более друзей.

Визиты на высшем уровне всегда занимали особое место в межгосударственных отношениях: к ним готовятся заблаговременно, стараются конкретизировать возможные проекты сотрудничества, приурочить к этому ключевому для двусторонних связей событию подписание внушительного пакета совместных документов, тем более если речь идет, как в нашем случае, о первом таком визите в истории контактов. Как правило, анонсы таких внешнеполитических мероприятий делаются накануне их осуществления.

– Доминиканская Республика – заметный в региональном масштабе экспортер медицинского оборудования. Вы видите перспективы для налаживания экспорта медоборудования из Доминиканы в Россию? Доводилось ли вам обсуждать с доминиканскими партнерами возможность таких поставок на российский рынок и, если доводилось, наблюдался ли с их стороны интерес?

– В рамках усилий по развитию национальной экономики доминиканские власти повышенное внимание уделяют расширению индустриальных возможностей, особенно в специально созданных для привлечения иностранного капитала свободных экономических зонах (СЭЗ). К слову, в 2025 году объем продукции, производимой на предприятиях там для продажи за рубеж, вырос на 2,7%, с 8,4 до 8,65 миллиарда долларов США . Как раз в СЭЗ и сосредоточен выпуск изделий медицинского назначения на предприятиях, принадлежащих зарубежным инвесторам, осуществляющим свою деятельность на льготных налоговых условиях. Одну из таких экономических зон, индустриальный парк Las Américas, мне довелось посетить в начале марта. Следует отметить широкий ассортимент выпускаемой продукции – от медицинских расходных материалов до электротехнических изделий. В ходе состоявшихся контактов отмечен существенный потенциал сотрудничества, которое может охватывать не только расширение взаимной торговли медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией, но также и развертывание производства российской продукции здесь.

Представляется, что она может быть востребована как на внутреннем рынке страны, так и в других государствах Карибского бассейна. Живой пример этого – открытая нашими соотечественниками в курортном центре Пунта-Кана медицинская клиника, в которой используется в том числе уникальное отечественное оборудование, которого на местном рынке нет. Рассчитываем, что этот и другие вопросы будут предметно обсуждаться в рамках российско-доминиканской рабочей группы по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, запуск работы которой находится на завершающем этапе. С российской стороны данную тему курирует министерство экономического развития.

– Еще в декабре 2022 года посол Доминиканы в России рассказал в интервью РИА Новости, что республика из-за логистических трудностей перестала закупать российские удобрения. Как сегодня обстоит ситуация с поставками удобрений из России? Есть ли возможность нарастить объем поставок, несмотря на известные факторы, связанные с санкциями?

– В условиях развязанной в отношении России гибридной войны и введения против нас порядка 30 тысяч так называемых санкций было бы, наверное, не совсем правильно подробно раскрывать ситуацию, складывающуюся в торговле между нашей страной и ее партнерами в регионе. Скажу только, что российские высококачественные и экологически чистые удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Латинской Америке, и Доминиканская Республика тут не исключение.

Более того, в связи с агрессией США и Израиля в отношении Ирана заинтересованность в приобретении данной продукции в мире существенно выросла, и, несмотря на упомянутые незаконные принудительные меры, потенциальные покупатели даже в тех странах, которые традиционно сильно привязаны к западным рынкам, проявляют все больший интерес к поставкам из России.

– Тогда же посол страны посетовал, что объем поставок кофе из Доминиканской Республики в Россию сократился в два раза из-за логистических трудностей, а цены на него выросли. В каком объеме доминиканский кофе поставляется в Россию? По вашим наблюдениям, его экспортеры заинтересованы в наращивании поставок на российский рынок? Обращались ли они за помощью в посольство Российской Федерации?

– Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров – рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе. И, как показывают пока немногочисленные примеры сотрудничества, отдельным малым и средним доминиканским фирмам удается теми или иными способами преодолевать искусственно созданные западниками барьеры в торговле.

Как известно, доминиканский кофе обладает весьма достойными качествами. Вместе с тем по объемам его производства Доминиканская Республика, по понятным причинам, не может тягаться с такими кофейными грандами, как, например, Бразилия или Колумбия . Как бы то ни было, были бы рады, если бы доминиканцы более динамично продвигали свою продукцию на емкий российский рынок. Готовы оказывать им соответствующую поддержку. В наших контактах неизменно советуем доминиканскому бизнесу активнее участвовать в проводимых в России международных профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

– В своем новогоднем поздравлении вы рассказали о намерении приложить все усилия для возобновления в 2026 году авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой. На каком этапе сейчас этот процесс? Можно ожидать запуск рейсов к концу 2026 года?

– В проработку данного весьма специфического вопроса у нас в России непосредственно вовлечены Минтранс и Росавиация , с доминиканской стороны – это и Совет гражданской авиации, и Национальное управление гражданской авиации, и администрация президента республики. Прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, поэтому не хотелось бы предвосхищать те или иные решения.

Главное – это то, что данная тема находится в повестке дня, всесторонне изучается. Могу сказать только одно: посольство продолжит соответствующую последовательную работу, исходя из осознания той непреложной истины, что российско-доминиканские отношения существенно выиграли бы от возобновления полетов. Это позитивно сказалось бы на развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении культурных и человеческих контактов, не говоря уже об импульсе, который был бы придан туристскому обмену.

В Доминиканской Республике возвращение прямого авиасообщения ожидается с заметным интересом, особенно в курортных районах, а с учетом роста благосостояния доминиканцев у них самих существенно повысилось стремление посетить далекую и притягательную Россию.

– Еще в 2021 году республику посетили почти 200 тысяч российских туристов. Каков сегодня объем турпотока из России? Вы ожидаете, что он дополнительно сократится в 2026 году из-за приостановки полетов из России на Кубу, служившую пунктом пересадки на пути в Доминикану?

– Отвечая на ваш вопрос, нельзя игнорировать влияние объективных логистических вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы. Если в рекордном 2021 году мы действительно фиксировали объемы, приближающиеся к отметке в 200 тысяч человек, то в настоящее время количество российских туристов, посещающих Доминиканскую Республику, заметно сократилось. Сейчас мы не входим по этому показателю даже в первую десятку стран. Оценочно – страну с туристическими целями посетило порядка 20 тысяч человек. Однако следует отметить, что после резкого спада в 2022 году в 2024-2025 годах ситуация стабилизировалась, поскольку даже при отсутствии чартерных рейсов Доминиканская Республика остается в списке предпочтений россиян в Карибском бассейне. Это подтверждает, что интерес к направлению не носит конъюнктурный характер.

В Доминиканской Республике хорошо помнят, что российские туристы выгодно отличаются не только присущим им стремлением ближе познакомиться с богатой историей этой карибской страны, ее культурой и природными достопримечательностями, но и своей щедростью. В случае успешного завершения работы по восстановлению прямого авиасообщения туристический поток из России, несомненно, заметно возрастет.

Несколько смущает только то, что наши доминиканские партнеры пока медлят с ответом на предложения возобновить полеты. Для меня это особенно удивительно. В свое время, 20 лет назад, работая на доминиканском направлении как раз на заре развития активного практического сотрудничества между нашими странами, мне довелось быть свидетелем экспоненциального роста количества российских туристов, прибывавших в Доминиканскую Республику. И именно благодаря налаживанию авиасообщения. Помнится, доминиканцы тогда сначала открыли в Москве – даже раньше посольства – представительство министерства туризма.

Что касается второй части вопроса, то опасения относительно возможного дальнейшего сокращения числа российских туристов сюда в 2026 году вполне реальны, ведь вариант транзита через Кубу был весьма удобным, да и более экономичным по сравнению с авиакомпаниями третьих стран. Но многие индивидуальные поездки в Доминиканскую Республику осуществляются нашими соотечественниками и через другие зарубежные транспортные узлы.

– В последние годы непреклонно ухудшается обстановка в Гаити – единственном государстве, с которым на суше граничит Доминиканская Республика. Большая часть гаитянской столицы уже контролируется бандами. Как это соседство сказывается на обстановке в стране вашей аккредитации? Стоит ли россиянам, думающим об отдыхе в Доминикане, опасаться столкновений с криминальными элементами из Гаити?

– В Санто-Доминго внимательно следят за кризисом в соседней стране и принимают комплексные меры для защиты своих границ и обеспечения внутренней безопасности. Правительство страны неоднократно заявляло о решимости не допустить распространения криминальной угрозы на свою территорию. Усилен полицейский контроль, ведется постоянный мониторинг ситуации в приграничных зонах, реализуется жесткая национальная миграционная политика. Доминиканская Республика проводит активную линию по привлечению внимания к гаитянской проблеме на международной арене.

В том числе по просьбе наших доминиканских партнеров Россия не стала возражать против принятия резолюции Совета Безопасности ООН о создании Сил по борьбе с бандитизмом в Гаити, несмотря на большое количество имеющихся у нас вопросов, прежде всего касающихся важности устранения первопричин кризиса, кроющихся в многолетнем деструктивном вмешательстве во внутренние дела Гаити, прежде всего со стороны США, и французском колониальном наследстве, а также необходимости ответственного международного содействия Порт-о-Пренсу с приматом политического урегулирования, основанного на чаяниях самих гаитянцев.

Для местного населения соседство с Гаити – тема насущная и неоднозначная: с одной стороны, гаитянские мигранты естественным образом оказывают давление на социальную инфраструктуру, здравоохранение, образование. С другой – их труд активно используют здешние предприниматели в самых разных сферах, от сельского хозяйства до строительства и сферы услуг. Тем самым гаитянцы вносят существенный вклад в рост благосостояния Доминиканской Республики.

Что касается угрозы для наших путешественников, здесь важно подчеркнуть, что основные туристические зоны Доминиканской Республики – такие как Пунта-Кана, Ла-Романа, Пуэрто-Плата и курорты полуострова Самана – расположены на удалении от границы с Гаити. В этих районах поддерживается высокий уровень безопасности, ориентированный на прием иностранных гостей. Отдыхающим здесь россиянам, как и в большинстве туристических центров, необходимо лишь соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы предотвратить уличные кражи личных вещей. Здесь это иногда случается, но с данным явлением активно борется созданная специально для обеспечения безопасности гостей туристическая полиция. При этом в приграничных с соседним государством провинциях Доминиканской Республики концентрация гаитянских мигрантов, проживающих в условиях бедности, значительно возрастает, что повышает и риски для путешественников. Таким образом, нашим туристам опасаться не стоит, но соблюдать стандартные правила безопасности необходимо.

– Действующая администрация США не скрывает своего отношения к Западному полушарию как к "заднему двору" Вашингтона. Есть причины беспокоиться, что укрепление связей России с Доминиканской Республикой вызовет противодействие Соединенных Штатов?

– Россия рассматривает регион Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве одного из формирующихся опорных центров многополярной архитектуры. Для нас латиноамериканское направление внешней политики самоценно. Мы готовы к такому уровню и объему отношений с партнерами в регионе, к какому готовы они сами, и выступаем за укрепление контактов с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна и их объединениями во всех сферах на деидеологизированной, прагматичной, взаимовыгодной основе.

Именно в такой парадигме мы и выстраиваем отношения с Санто-Доминго, где в целом позитивно реагируют на такой подход. Исходим из того, что Доминиканская Республика как суверенное государство вправе свободно выбирать себе партнеров для сотрудничества, исходя прежде всего из своих национальных интересов. Российско-доминиканское сотрудничество не направлено против третьих стран. Наши контакты носят открытый характер и нацелены на созидательное взаимодействие.

При этом понимаем, что отношения Доминиканской Республики с США традиционно носят весьма тесный характер. Несмотря на трагические страницы совместной истории, отмеченные американскими интервенциями в Доминикану, у обеих стран очень много общего. Достаточно сказать, что в США живет и работает около 2,5 миллионов доминиканцев, которые ежегодно переводят своим родственникам здесь порядка десяти миллиардов долларов, республику посещает более одного миллиона американских туристов в год, а двусторонний товарооборот, например, в 2025 году составил более 18 миллиардов долларов.

– Глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Санто-Доминго отметил хороший опыт участия доминиканских полицейских в антинаркотических курсах на базе учебного центра МВД России в Манагуа. Сегодня силовые структуры республики проявляют интерес к отправке своих представителей в учебный центр? Отпугивают ли доминиканских партнеров санкции США против центра, введенные в 2024 году?

– Мы должны реалистично смотреть на вещи: любая сфера взаимодействия, особенно столь чувствительная, как правоохранительная, требует постоянного анализа меняющихся условий. Отсутствие в публичном поле данных о новых группах доминиканских слушателей в центре в Манагуа во многом объясняется спецификой региональной архитектуры безопасности. В этой связи важно учитывать два принципиальных фактора.

Во-первых, необходимо признать, что основной вектор антинаркотического взаимодействия Доминиканской Республики исторически и географически ориентирован на Соединенные Штаты. Глубокая интеграция с американскими профильными агентствами в вопросах технического оснащения, обмена данными и совместных операций является для Санто-Доминго объективным приоритетом, продиктованным близостью границ и масштабами совместных задач. Во-вторых, учебный центр в Манагуа продолжает работу с представителями многих стран региона. Доминиканские коллеги хорошо знакомы с нашими образовательными возможностями, и двери для возобновления того успешного опыта остаются открытыми.

Мы понимаем, что сейчас партнеры балансируют свои национальные интересы и международные обязательства. Россия готова возобновить предметный диалог по линии подготовки кадров, как только доминиканская сторона сочтет это своевременным и соответствующим ее текущим задачам в области безопасности.

– Немало внимания СМИ и российской общественности привлекает проблема участия жителей ряда стран Латинской Америки в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Наблюдаются ли в Доминиканской Республике попытки набора граждан в украинские формирования? Если да, насколько распространено это явление? Как на него реагируют власти страны?

– Проблема участия иностранных граждан на стороне киевского режима, разумеется, находится в поле нашего внимания. При этом выделил бы несколько ключевых аспектов, характеризующих ситуацию в Доминиканской Республике. Прежде всего, нами не зафиксировано сколько-нибудь массовых или организованных попыток вербовки украинскими структурами наемников из этой страны. В отличие от некоторых других государств региона, где отмечались попытки именно системного привлечения иностранных граждан для участия в украинских формированиях. Если доминиканцы и отправляются воевать за киевский режим, то подобные инциденты носят единичный характер и являются, как правило, личным выбором отдельных лиц, зачастую движимых сложной материальной ситуацией или оказавшихся под влиянием дезинформации.