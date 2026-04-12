Посол Середин: российские туристы сохраняют интерес к Доминикане

Доминиканская Республика – один из перспективных партнеров России в Латинской Америке, и отношения с этой страной вступают в качественно новый период, заявил РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин. В интервью агентству по случаю годовщины открытия российского посольства в Санто-Доминго дипломат рассказал об интересе доминиканцев к развитию связей с Россией в различных сферах, оценил объем потока российских туристов в страну в нынешних условиях и перспективы возобновления прямого авиасообщения с этим карибским государством.
– Алексей Викторович, в апреле 2025 года под вашим руководством начало работу посольство России в Санто-Доминго. В том же месяце состоялся исторический визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в страну. Справедливо ли сказать, что Доминиканская Республика выступает одним из новых приоритетных направлений партнерства для России в Латинской Америке? Сохраняется ли сегодня обоюдный интерес к развитию отношений, продемонстрированный весной прошлого года?
– Связи между нашей страной и Доминиканской Республикой имеют многолетнюю историю: дипломатические отношения были установлены в 1945 году, а первые официальные контакты восходят еще к концу XIX – началу XX века. К примеру, в Архиве внешней политики Российской империи сохранились подлинники направленной 12 сентября 1893 года ноты МИД Доминиканы министру иностранных дел России Николаю Гирсу о желании доминиканского правительства учредить консульство в Нарве и назначить на должность консула российского подданного Эрнеста Гризера, а также датированной седьмым сентября 1916 года грамоты в адрес императора Николая II от Франсиско Энрикеса и Карвахаля об избрании его президентом.
Важным этапом сотрудничества между двумя странами в пору, когда даже еще послы не были аккредитованы, не говоря уже об открытии посольств в столицах обеих стран, стало обучение доминиканской молодежи в наших высших учебных заведениях. Сегодня ассоциация доминиканцев-выпускников насчитывает более трех тысяч человек, и все они являются олицетворением традиционного искреннего интереса в Доминикане к нашей стране.
Так что Доминиканская Республика – наш давний друг, отношения с которым вступают в качественно новый период, и в этом смысле было бы справедливо согласиться с утверждением, что эта страна выступает одним из перспективных партнеров в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Наши повседневные контакты с представителями общественно-политических и деловых кругов, научной и творческой интеллигенции, простыми гражданами свидетельствуют о том, что доминиканцы с большим уважением относятся к нашей стране и хотели бы развивать более тесные отношения в самых разных сферах.
– Россия обсуждает с доминиканскими властями возможность ответного визита главы МИД Республики Роберто Альвареса в Москву? Выражает ли доминиканское руководство интерес к приезду в страну президента Российской Федерации Владимира Путина или аналогичному визиту в Россию президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера?
– В дипломатической практике визитами принято обмениваться. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Санто-Доминго, теперь черед доминиканской стороны решать, когда сообщать о готовности воспользоваться имеющимся у нее приглашением совершить ответный визит главы своего внешнеполитического ведомства в Россию. Но вне зависимости от решения доминиканцев хотелось бы подчеркнуть, что мы всегда рады видеть у себя добрых гостей, тем более друзей.
Визиты на высшем уровне всегда занимали особое место в межгосударственных отношениях: к ним готовятся заблаговременно, стараются конкретизировать возможные проекты сотрудничества, приурочить к этому ключевому для двусторонних связей событию подписание внушительного пакета совместных документов, тем более если речь идет, как в нашем случае, о первом таком визите в истории контактов. Как правило, анонсы таких внешнеполитических мероприятий делаются накануне их осуществления.
– Доминиканская Республика – заметный в региональном масштабе экспортер медицинского оборудования. Вы видите перспективы для налаживания экспорта медоборудования из Доминиканы в Россию? Доводилось ли вам обсуждать с доминиканскими партнерами возможность таких поставок на российский рынок и, если доводилось, наблюдался ли с их стороны интерес?
– В рамках усилий по развитию национальной экономики доминиканские власти повышенное внимание уделяют расширению индустриальных возможностей, особенно в специально созданных для привлечения иностранного капитала свободных экономических зонах (СЭЗ). К слову, в 2025 году объем продукции, производимой на предприятиях там для продажи за рубеж, вырос на 2,7%, с 8,4 до 8,65 миллиарда долларов США. Как раз в СЭЗ и сосредоточен выпуск изделий медицинского назначения на предприятиях, принадлежащих зарубежным инвесторам, осуществляющим свою деятельность на льготных налоговых условиях. Одну из таких экономических зон, индустриальный парк Las Américas, мне довелось посетить в начале марта. Следует отметить широкий ассортимент выпускаемой продукции – от медицинских расходных материалов до электротехнических изделий. В ходе состоявшихся контактов отмечен существенный потенциал сотрудничества, которое может охватывать не только расширение взаимной торговли медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией, но также и развертывание производства российской продукции здесь.
Представляется, что она может быть востребована как на внутреннем рынке страны, так и в других государствах Карибского бассейна. Живой пример этого – открытая нашими соотечественниками в курортном центре Пунта-Кана медицинская клиника, в которой используется в том числе уникальное отечественное оборудование, которого на местном рынке нет. Рассчитываем, что этот и другие вопросы будут предметно обсуждаться в рамках российско-доминиканской рабочей группы по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, запуск работы которой находится на завершающем этапе. С российской стороны данную тему курирует министерство экономического развития.
– Еще в декабре 2022 года посол Доминиканы в России рассказал в интервью РИА Новости, что республика из-за логистических трудностей перестала закупать российские удобрения. Как сегодня обстоит ситуация с поставками удобрений из России? Есть ли возможность нарастить объем поставок, несмотря на известные факторы, связанные с санкциями?
– В условиях развязанной в отношении России гибридной войны и введения против нас порядка 30 тысяч так называемых санкций было бы, наверное, не совсем правильно подробно раскрывать ситуацию, складывающуюся в торговле между нашей страной и ее партнерами в регионе. Скажу только, что российские высококачественные и экологически чистые удобрения всегда пользовались повышенным спросом в Латинской Америке, и Доминиканская Республика тут не исключение.
Более того, в связи с агрессией США и Израиля в отношении Ирана заинтересованность в приобретении данной продукции в мире существенно выросла, и, несмотря на упомянутые незаконные принудительные меры, потенциальные покупатели даже в тех странах, которые традиционно сильно привязаны к западным рынкам, проявляют все больший интерес к поставкам из России.
– Тогда же посол страны посетовал, что объем поставок кофе из Доминиканской Республики в Россию сократился в два раза из-за логистических трудностей, а цены на него выросли. В каком объеме доминиканский кофе поставляется в Россию? По вашим наблюдениям, его экспортеры заинтересованы в наращивании поставок на российский рынок? Обращались ли они за помощью в посольство Российской Федерации?
– Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров – рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе. И, как показывают пока немногочисленные примеры сотрудничества, отдельным малым и средним доминиканским фирмам удается теми или иными способами преодолевать искусственно созданные западниками барьеры в торговле.
Как известно, доминиканский кофе обладает весьма достойными качествами. Вместе с тем по объемам его производства Доминиканская Республика, по понятным причинам, не может тягаться с такими кофейными грандами, как, например, Бразилия или Колумбия. Как бы то ни было, были бы рады, если бы доминиканцы более динамично продвигали свою продукцию на емкий российский рынок. Готовы оказывать им соответствующую поддержку. В наших контактах неизменно советуем доминиканскому бизнесу активнее участвовать в проводимых в России международных профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
– В своем новогоднем поздравлении вы рассказали о намерении приложить все усилия для возобновления в 2026 году авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой. На каком этапе сейчас этот процесс? Можно ожидать запуск рейсов к концу 2026 года?
– В проработку данного весьма специфического вопроса у нас в России непосредственно вовлечены Минтранс и Росавиация, с доминиканской стороны – это и Совет гражданской авиации, и Национальное управление гражданской авиации, и администрация президента республики. Прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, поэтому не хотелось бы предвосхищать те или иные решения.
Главное – это то, что данная тема находится в повестке дня, всесторонне изучается. Могу сказать только одно: посольство продолжит соответствующую последовательную работу, исходя из осознания той непреложной истины, что российско-доминиканские отношения существенно выиграли бы от возобновления полетов. Это позитивно сказалось бы на развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении культурных и человеческих контактов, не говоря уже об импульсе, который был бы придан туристскому обмену.
В Доминиканской Республике возвращение прямого авиасообщения ожидается с заметным интересом, особенно в курортных районах, а с учетом роста благосостояния доминиканцев у них самих существенно повысилось стремление посетить далекую и притягательную Россию.
– Еще в 2021 году республику посетили почти 200 тысяч российских туристов. Каков сегодня объем турпотока из России? Вы ожидаете, что он дополнительно сократится в 2026 году из-за приостановки полетов из России на Кубу, служившую пунктом пересадки на пути в Доминикану?
– Отвечая на ваш вопрос, нельзя игнорировать влияние объективных логистических вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы. Если в рекордном 2021 году мы действительно фиксировали объемы, приближающиеся к отметке в 200 тысяч человек, то в настоящее время количество российских туристов, посещающих Доминиканскую Республику, заметно сократилось. Сейчас мы не входим по этому показателю даже в первую десятку стран. Оценочно – страну с туристическими целями посетило порядка 20 тысяч человек. Однако следует отметить, что после резкого спада в 2022 году в 2024-2025 годах ситуация стабилизировалась, поскольку даже при отсутствии чартерных рейсов Доминиканская Республика остается в списке предпочтений россиян в Карибском бассейне. Это подтверждает, что интерес к направлению не носит конъюнктурный характер.
В Доминиканской Республике хорошо помнят, что российские туристы выгодно отличаются не только присущим им стремлением ближе познакомиться с богатой историей этой карибской страны, ее культурой и природными достопримечательностями, но и своей щедростью. В случае успешного завершения работы по восстановлению прямого авиасообщения туристический поток из России, несомненно, заметно возрастет.
Несколько смущает только то, что наши доминиканские партнеры пока медлят с ответом на предложения возобновить полеты. Для меня это особенно удивительно. В свое время, 20 лет назад, работая на доминиканском направлении как раз на заре развития активного практического сотрудничества между нашими странами, мне довелось быть свидетелем экспоненциального роста количества российских туристов, прибывавших в Доминиканскую Республику. И именно благодаря налаживанию авиасообщения. Помнится, доминиканцы тогда сначала открыли в Москве – даже раньше посольства – представительство министерства туризма.
Что касается второй части вопроса, то опасения относительно возможного дальнейшего сокращения числа российских туристов сюда в 2026 году вполне реальны, ведь вариант транзита через Кубу был весьма удобным, да и более экономичным по сравнению с авиакомпаниями третьих стран. Но многие индивидуальные поездки в Доминиканскую Республику осуществляются нашими соотечественниками и через другие зарубежные транспортные узлы.
– В последние годы непреклонно ухудшается обстановка в Гаити – единственном государстве, с которым на суше граничит Доминиканская Республика. Большая часть гаитянской столицы уже контролируется бандами. Как это соседство сказывается на обстановке в стране вашей аккредитации? Стоит ли россиянам, думающим об отдыхе в Доминикане, опасаться столкновений с криминальными элементами из Гаити?
– В Санто-Доминго внимательно следят за кризисом в соседней стране и принимают комплексные меры для защиты своих границ и обеспечения внутренней безопасности. Правительство страны неоднократно заявляло о решимости не допустить распространения криминальной угрозы на свою территорию. Усилен полицейский контроль, ведется постоянный мониторинг ситуации в приграничных зонах, реализуется жесткая национальная миграционная политика. Доминиканская Республика проводит активную линию по привлечению внимания к гаитянской проблеме на международной арене.
В том числе по просьбе наших доминиканских партнеров Россия не стала возражать против принятия резолюции Совета Безопасности ООН о создании Сил по борьбе с бандитизмом в Гаити, несмотря на большое количество имеющихся у нас вопросов, прежде всего касающихся важности устранения первопричин кризиса, кроющихся в многолетнем деструктивном вмешательстве во внутренние дела Гаити, прежде всего со стороны США, и французском колониальном наследстве, а также необходимости ответственного международного содействия Порт-о-Пренсу с приматом политического урегулирования, основанного на чаяниях самих гаитянцев.
Для местного населения соседство с Гаити – тема насущная и неоднозначная: с одной стороны, гаитянские мигранты естественным образом оказывают давление на социальную инфраструктуру, здравоохранение, образование. С другой – их труд активно используют здешние предприниматели в самых разных сферах, от сельского хозяйства до строительства и сферы услуг. Тем самым гаитянцы вносят существенный вклад в рост благосостояния Доминиканской Республики.
Что касается угрозы для наших путешественников, здесь важно подчеркнуть, что основные туристические зоны Доминиканской Республики – такие как Пунта-Кана, Ла-Романа, Пуэрто-Плата и курорты полуострова Самана – расположены на удалении от границы с Гаити. В этих районах поддерживается высокий уровень безопасности, ориентированный на прием иностранных гостей. Отдыхающим здесь россиянам, как и в большинстве туристических центров, необходимо лишь соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы предотвратить уличные кражи личных вещей. Здесь это иногда случается, но с данным явлением активно борется созданная специально для обеспечения безопасности гостей туристическая полиция. При этом в приграничных с соседним государством провинциях Доминиканской Республики концентрация гаитянских мигрантов, проживающих в условиях бедности, значительно возрастает, что повышает и риски для путешественников. Таким образом, нашим туристам опасаться не стоит, но соблюдать стандартные правила безопасности необходимо.
– Действующая администрация США не скрывает своего отношения к Западному полушарию как к "заднему двору" Вашингтона. Есть причины беспокоиться, что укрепление связей России с Доминиканской Республикой вызовет противодействие Соединенных Штатов?
– Россия рассматривает регион Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве одного из формирующихся опорных центров многополярной архитектуры. Для нас латиноамериканское направление внешней политики самоценно. Мы готовы к такому уровню и объему отношений с партнерами в регионе, к какому готовы они сами, и выступаем за укрепление контактов с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна и их объединениями во всех сферах на деидеологизированной, прагматичной, взаимовыгодной основе.
Именно в такой парадигме мы и выстраиваем отношения с Санто-Доминго, где в целом позитивно реагируют на такой подход. Исходим из того, что Доминиканская Республика как суверенное государство вправе свободно выбирать себе партнеров для сотрудничества, исходя прежде всего из своих национальных интересов. Российско-доминиканское сотрудничество не направлено против третьих стран. Наши контакты носят открытый характер и нацелены на созидательное взаимодействие.
При этом понимаем, что отношения Доминиканской Республики с США традиционно носят весьма тесный характер. Несмотря на трагические страницы совместной истории, отмеченные американскими интервенциями в Доминикану, у обеих стран очень много общего. Достаточно сказать, что в США живет и работает около 2,5 миллионов доминиканцев, которые ежегодно переводят своим родственникам здесь порядка десяти миллиардов долларов, республику посещает более одного миллиона американских туристов в год, а двусторонний товарооборот, например, в 2025 году составил более 18 миллиардов долларов.
– Глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Санто-Доминго отметил хороший опыт участия доминиканских полицейских в антинаркотических курсах на базе учебного центра МВД России в Манагуа. Сегодня силовые структуры республики проявляют интерес к отправке своих представителей в учебный центр? Отпугивают ли доминиканских партнеров санкции США против центра, введенные в 2024 году?
– Мы должны реалистично смотреть на вещи: любая сфера взаимодействия, особенно столь чувствительная, как правоохранительная, требует постоянного анализа меняющихся условий. Отсутствие в публичном поле данных о новых группах доминиканских слушателей в центре в Манагуа во многом объясняется спецификой региональной архитектуры безопасности. В этой связи важно учитывать два принципиальных фактора.
Во-первых, необходимо признать, что основной вектор антинаркотического взаимодействия Доминиканской Республики исторически и географически ориентирован на Соединенные Штаты. Глубокая интеграция с американскими профильными агентствами в вопросах технического оснащения, обмена данными и совместных операций является для Санто-Доминго объективным приоритетом, продиктованным близостью границ и масштабами совместных задач. Во-вторых, учебный центр в Манагуа продолжает работу с представителями многих стран региона. Доминиканские коллеги хорошо знакомы с нашими образовательными возможностями, и двери для возобновления того успешного опыта остаются открытыми.
Мы понимаем, что сейчас партнеры балансируют свои национальные интересы и международные обязательства. Россия готова возобновить предметный диалог по линии подготовки кадров, как только доминиканская сторона сочтет это своевременным и соответствующим ее текущим задачам в области безопасности.
– Немало внимания СМИ и российской общественности привлекает проблема участия жителей ряда стран Латинской Америки в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Наблюдаются ли в Доминиканской Республике попытки набора граждан в украинские формирования? Если да, насколько распространено это явление? Как на него реагируют власти страны?
– Проблема участия иностранных граждан на стороне киевского режима, разумеется, находится в поле нашего внимания. При этом выделил бы несколько ключевых аспектов, характеризующих ситуацию в Доминиканской Республике. Прежде всего, нами не зафиксировано сколько-нибудь массовых или организованных попыток вербовки украинскими структурами наемников из этой страны. В отличие от некоторых других государств региона, где отмечались попытки именно системного привлечения иностранных граждан для участия в украинских формированиях. Если доминиканцы и отправляются воевать за киевский режим, то подобные инциденты носят единичный характер и являются, как правило, личным выбором отдельных лиц, зачастую движимых сложной материальной ситуацией или оказавшихся под влиянием дезинформации.
В этой связи важно отметить официальную позицию Санто-Доминго. Доминиканские власти не поощряют и не поддерживают участие своих граждан в боевых действиях на стороне иностранных формирований. Мы также внимательно отслеживаем и информационный фон. Попытки киевского режима задействовать социальные сети или иные каналы для привлечения "добровольцев" из Латинской Америки здесь не находят отклика.
