Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк
07:23 06.11.2025
Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк
Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк - РИА Новости, 06.11.2025
Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк
Решение о переносе Саммита Америк в Доминиканской Республике было принято по указанию сенатора США Марко Рубио, чтобы избежать критики Вашингтона за внесудебные РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, венесуэла, доминикана, диосдадо кабельо, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Доминикана, Диосдадо Кабельо, Марко Рубио, Дональд Трамп
Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк

Глава МВД Венесуэлы Кабельо: саммит Америк перенесли по указанию Рубио

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Решение о переносе Саммита Америк в Доминиканской Республике было принято по указанию сенатора США Марко Рубио, чтобы избежать критики Вашингтона за внесудебные казни в Карибском регионе, заявил глава МВД Венесуэлы и первый вице-президент правящей Единой социалистической партии PSUV Диосдадо Кабельо.
"Это сам господин войны, Марко Рубио, дал указание президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру отменить саммит, который должен был пройти в начале декабря. Атмосфера была им невыгодна, ведь многие страны собирались использовать эту площадку, чтобы осудить незаконное военное присутствие США в Карибском бассейне и их внесудебные убийства", - сказал Кабельо в эфире своей телепрограммы Con el Mazo Dando.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ
06:45
Десятый Саммит Америк был запланирован на 4-5 декабря в Пунта-Кане, известном туристическом центре Доминиканской Республики. Правительство Доминиканы объявило в начале октября о своем решении не приглашать Кубу, Никарагуа и Венесуэлу на региональное мероприятие, после чего от участия отказались Мексика и Колумбия. 3 ноября власти Доминиканы сообщили о переносе саммита на следующий год "после тщательного анализа ситуации в регионе".
Кабельо обвинил Рубио, министра войны США Пита Хегсета и советника президента США Дональда Трампа Стивена Миллера в том, что они "тянут Трампа в пропасть".
"Эти трое запутали всё вокруг Трампа хуже, чем драка осьминогов. Именно они толкают его в бездну, и они несут ответственность за немалую часть бед, которые переживают сейчас сами американцы", - заявил министр.
Говоря об отношениях с США, Кабельо прокомментировал дело бывшего спецназовца США Джордана Гудро, который руководил провальной диверсионной операцией в Венесуэле и теперь объявлен на родине в розыск.
"Они сами объявили его вооружённым и опасным. Ищут своего же наёмника, который пытался вторгнуться в нашу страну. Хотят, чтобы он не говорил лишнего о провале их операции", - сказал Кабельо.
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Вчера, 04:41
 
В мире, США, Венесуэла, Доминикана, Диосдадо Кабельо, Марко Рубио, Дональд Трамп
 
 
