Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк

МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Решение о переносе Саммита Америк в Доминиканской Республике было принято по указанию сенатора США Марко Рубио, чтобы избежать критики Вашингтона за внесудебные казни в Карибском регионе, заявил глава МВД Венесуэлы и первый вице-президент правящей Единой социалистической партии PSUV Диосдадо Кабельо.

Никарагуа и Десятый Саммит Америк был запланирован на 4-5 декабря в Пунта-Кане, известном туристическом центре Доминиканской Республики. Правительство Доминиканы объявило в начале октября о своем решении не приглашать Кубу Венесуэлу на региональное мероприятие, после чего от участия отказались Мексика Колумбия . 3 ноября власти Доминиканы сообщили о переносе саммита на следующий год "после тщательного анализа ситуации в регионе".

"Эти трое запутали всё вокруг Трампа хуже, чем драка осьминогов. Именно они толкают его в бездну, и они несут ответственность за немалую часть бед, которые переживают сейчас сами американцы", - заявил министр.

Говоря об отношениях с США, Кабельо прокомментировал дело бывшего спецназовца США Джордана Гудро, который руководил провальной диверсионной операцией в Венесуэле и теперь объявлен на родине в розыск.