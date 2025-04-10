https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html

В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба

В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба - РИА Новости, 10.04.2025

В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба

Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set, крыша которого обрушилась в ночь на понедельник, завершатся в Доминиканской Республике в течение... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:48:00+03:00

2025-04-10T04:48:00+03:00

2025-04-10T04:51:00+03:00

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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set, крыша которого обрушилась в ночь на понедельник, завершатся в Доминиканской Республике в течение нескольких часов, после чего начнется фаза извлечения остающихся там тел, сообщило правительство страны. Коммюнике правительства опубликовал в своем блоге в Х доминиканский Центр по чрезвычайным ситуациям COE."Cогласно выводам и условиям, наблюдаемым более чем 300 членами бригады, которые продолжают действовать на месте трагического обрушения ночного клуба Jet Set, предполагается, что в ближайшие два часа соответствующий этап поисково-спасательных работ будет завершен, уступив место этапу извлечения тел", - говорится в коммюнике правительства. Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. Согласно последним официальным данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами, однако глава COE генерал Хуан Мануэль Мендес сообщил журналистам, что извлечение тел продолжается, и итоговая цифра будет озвучена позже. "Исчерпав все разумные возможности найти больше выживших, операция вступает в другую, но не менее деликатную и решающую фазу: возвращение человеческих тел с должным уважением и достоинством, которых заслуживает каждая жертва", - сказано в сообщении правительства Доминиканы. Сообщается, что после этапа извлечения тел власти начнут надлежащее расследование причин обрушения. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, доминикана, луис абинадер