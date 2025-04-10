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В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба - РИА Новости, 10.04.2025
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04:48 10.04.2025 (обновлено: 04:51 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба - РИА Новости, 10.04.2025
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба
Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set, крыша которого обрушилась в ночь на понедельник, завершатся в Доминиканской Республике в течение... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:48:00+03:00
2025-04-10T04:51:00+03:00
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set, крыша которого обрушилась в ночь на понедельник, завершатся в Доминиканской Республике в течение нескольких часов, после чего начнется фаза извлечения остающихся там тел, сообщило правительство страны. Коммюнике правительства опубликовал в своем блоге в Х доминиканский Центр по чрезвычайным ситуациям COE."Cогласно выводам и условиям, наблюдаемым более чем 300 членами бригады, которые продолжают действовать на месте трагического обрушения ночного клуба Jet Set, предполагается, что в ближайшие два часа соответствующий этап поисково-спасательных работ будет завершен, уступив место этапу извлечения тел", - говорится в коммюнике правительства. Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. Согласно последним официальным данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами, однако глава COE генерал Хуан Мануэль Мендес сообщил журналистам, что извлечение тел продолжается, и итоговая цифра будет озвучена позже. "Исчерпав все разумные возможности найти больше выживших, операция вступает в другую, но не менее деликатную и решающую фазу: возвращение человеческих тел с должным уважением и достоинством, которых заслуживает каждая жертва", - сказано в сообщении правительства Доминиканы. Сообщается, что после этапа извлечения тел власти начнут надлежащее расследование причин обрушения. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html
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в мире, санто-доминго, доминикана, луис абинадер
В мире, Санто-Доминго, Доминикана, Луис Абинадер
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба

В Доминикане завершатся поиски выживших под завалами ночного клуба Jet Set

© AP Photo / Eddy VittiniВид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Eddy Vittini
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
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МЕХИКО, 10 апр - РИА Новости. Работы по поиску выживших под завалами ночного клуба Jet Set, крыша которого обрушилась в ночь на понедельник, завершатся в Доминиканской Республике в течение нескольких часов, после чего начнется фаза извлечения остающихся там тел, сообщило правительство страны. Коммюнике правительства опубликовал в своем блоге в Х доминиканский Центр по чрезвычайным ситуациям COE.
"Cогласно выводам и условиям, наблюдаемым более чем 300 членами бригады, которые продолжают действовать на месте трагического обрушения ночного клуба Jet Set, предполагается, что в ближайшие два часа соответствующий этап поисково-спасательных работ будет завершен, уступив место этапу извлечения тел", - говорится в коммюнике правительства.
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Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. Согласно последним официальным данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами, однако глава COE генерал Хуан Мануэль Мендес сообщил журналистам, что извлечение тел продолжается, и итоговая цифра будет озвучена позже.
"Исчерпав все разумные возможности найти больше выживших, операция вступает в другую, но не менее деликатную и решающую фазу: возвращение человеческих тел с должным уважением и достоинством, которых заслуживает каждая жертва", - сказано в сообщении правительства Доминиканы.
Сообщается, что после этапа извлечения тел власти начнут надлежащее расследование причин обрушения.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
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