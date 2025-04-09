https://ria.ru/20250409/dominikana-2010327423.html

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 124

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 124 - РИА Новости, 09.04.2025

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 124

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 124, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:32:00+03:00

2025-04-09T18:32:00+03:00

2025-04-09T18:49:00+03:00

в мире

санто-доминго

луис абинадер

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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 124, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. Ранее глава доминиканских спасателей сообщал о 113 погибших и 155 госпитализированных с травмами. "Число погибших выросло до 124, число госпитализированных осталось неизменным", - сказал Мендес журналистам, его заявление опубликовало в Х издание El Avance Media. Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти там выживших. Президент Луис Абинадер объявил 8-10 апреля днями национального траура по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

https://ria.ru/20250409/obrushenie-2010131118.html

санто-доминго

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в мире, санто-доминго, луис абинадер