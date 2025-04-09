https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html

АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет

АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет - РИА Новости, 09.04.2025

АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет

Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в столице Доминиканы Санто-Доминго нет, турпоток из России туда небольшой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:44:00+03:00

2025-04-09T16:44:00+03:00

2025-04-09T16:44:00+03:00

санто-доминго

доминикана

россия

луис абинадер

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в столице Доминиканы Санто-Доминго нет, турпоток из России туда небольшой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто -Доминго нет. Турпоток в эту страну небольшой, а организованные туристы посещают столицу только в рамках экскурсий", - сообщили в ассоциации. Крыша ночного клуба Jet Set на Проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Число погибших при обрушении достигло 113, сообщил минутами ранее директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии.

https://ria.ru/20250409/putin-2010222982.html

санто-доминго

доминикана

россия

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санто-доминго, доминикана, россия, луис абинадер, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире