https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html
АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет
АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет - РИА Новости, 09.04.2025
АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет
Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в столице Доминиканы Санто-Доминго нет, турпоток из России туда небольшой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:44:00+03:00
2025-04-09T16:44:00+03:00
2025-04-09T16:44:00+03:00
санто-доминго
доминикана
россия
луис абинадер
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в столице Доминиканы Санто-Доминго нет, турпоток из России туда небольшой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто -Доминго нет. Турпоток в эту страну небольшой, а организованные туристы посещают столицу только в рамках экскурсий", - сообщили в ассоциации. Крыша ночного клуба Jet Set на Проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. Число погибших при обрушении достигло 113, сообщил минутами ранее директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии.
https://ria.ru/20250409/putin-2010222982.html
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санто-доминго, доминикана, россия, луис абинадер, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Санто-Доминго, Доминикана, Россия, Луис Абинадер, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
АТОР: данных о российских туристах в числе жертв в Санто-Доминго нет
АТОР: данных о туристах из РФ в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет