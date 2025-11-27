Рейтинг@Mail.ru
Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт
01:51 27.11.2025
Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт
Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт - РИА Новости, 27.11.2025
Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт
Власти Доминиканской Республики разрешили вооружённым силам США временно использовать объекты на базе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
луис абинадер
пит хегсет
доминикана
Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер. Архивное фото
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики разрешили вооружённым силам США временно использовать объекты на базе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для логистических операций, сообщил президент страны Луис Абинадер по итогам переговоров с министром войны США Питом Хегсетом.
"Мы разрешили США на ограниченный срок использовать закрытые зоны базы Сан-Исидро и аэропорта для логистической операции по дозаправке, транспортировке оборудования и технического персонала. Цель ясна: укрепить воздушное и морское кольцо защиты, которое поддерживают наши вооружённые силы. Решающее усиление, чтобы предотвратить попадание наркотиков и нанести более сильный удар по транснациональной организованной преступности", - сказал Абинадер в ходе совместной пресс-конференции с Хегсетом.
Президент подчеркнул, что соглашение опирается на действующие договорённости 1995 и 2003 годов и что все операции будут проводиться исключительно с предварительным разрешением и при прямом сопровождении доминиканских властей.
"Это укрепляет наш суверенитет над всеми пространствами национальной территории. И благодаря этой синергии с нашим самым важным стратегическим партнёром, Соединёнными Штатами, мы укрепляем наблюдение и оперативную способность наших Вооружённых сил. Мы будем работать без отдыха, чтобы закрыть все криминальные маршруты и резко уменьшить коррумпирующее влияние наркокартелей", - сказал глава государства.
В мире США Луис Абинадер Пит Хегсет Доминикана
 
 
