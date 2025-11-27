Власти Доминиканы разрешили США использовать базы Сан-Исидро и аэропорт

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики разрешили вооружённым силам США временно использовать объекты на базе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для логистических операций, сообщил президент страны Луис Абинадер по итогам переговоров с министром войны США Питом Хегсетом.

"Мы разрешили США на ограниченный срок использовать закрытые зоны базы Сан-Исидро и аэропорта для логистической операции по дозаправке, транспортировке оборудования и технического персонала. Цель ясна: укрепить воздушное и морское кольцо защиты, которое поддерживают наши вооружённые силы. Решающее усиление, чтобы предотвратить попадание наркотиков и нанести более сильный удар по транснациональной организованной преступности", - сказал Абинадер в ходе совместной пресс-конференции с Хегсетом

Президент подчеркнул, что соглашение опирается на действующие договорённости 1995 и 2003 годов и что все операции будут проводиться исключительно с предварительным разрешением и при прямом сопровождении доминиканских властей.