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Лавров посетит Доминиканскую республику 30 апреля

Лавров посетит Доминиканскую республику 30 апреля - РИА Новости, 24.04.2025

Лавров посетит Доминиканскую республику 30 апреля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 апреля посетит с визитом Доминиканскую Республику, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:54:00+03:00

2025-04-24T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 апреля посетит с визитом Доминиканскую Республику, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тридцатого апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках поездки в Латиноамериканский регион посетит Доминиканскую Республику. Восьмидесятилетие установления дипломатических отношений с этой страной отмечается в этом году. Визит также приурочен к открытию посольства РФ в Доминиканской Республике", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, у Лаврова запланированы встречи с президентом этой страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Роберто Альваресом, стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, активизацию политического диалога, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и туристической областях.

https://ria.ru/20240817/dominikana-1966723877.html

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россия, в мире, сергей лавров, мария захарова, луис абинадер