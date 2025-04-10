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Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184 - РИА Новости, 10.04.2025
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05:58 10.04.2025 (обновлено: 10:34 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obrushenie-2010374107.html
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184 - РИА Новости, 10.04.2025
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184
Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:58:00+03:00
2025-04-10T10:34:00+03:00
в мире
санто-доминго
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес."Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено (погибших. — Прим. ред.) 184 человека", — сказал он.До этого сообщалось о 124 жертвах.Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил вечер живой музыки. По последним данным, как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. После этапа извлечения тел власти начнут расследование и выяснят причину обрушения.Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии с 8 по 10 апреля.
https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html
https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html
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в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Луис Абинадер, Доминикана
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184

Мендес: число жертв обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184

© Getty Images / Anadolu/Prensa Servicio 911Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Prensa Servicio 911
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.
"Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено (погибших. — Прим. ред.) 184 человека", — сказал он.
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Доминикане завершают поиски выживших под завалами ночного клуба
04:48
До этого сообщалось о 124 жертвах.
Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил вечер живой музыки. По последним данным, как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. После этапа извлечения тел власти начнут расследование и выяснят причину обрушения.
Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии с 8 по 10 апреля.
Рубби Перес - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба
Вчера, 19:13
 
В миреСанто-ДомингоЛуис АбинадерДоминикана
 
 
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