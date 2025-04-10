https://ria.ru/20250410/obrushenie-2010374107.html
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184 - РИА Новости, 10.04.2025
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184
Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:58:00+03:00
2025-04-10T05:58:00+03:00
2025-04-10T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес."Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено (погибших. — Прим. ред.) 184 человека", — сказал он.До этого сообщалось о 124 жертвах.Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил вечер живой музыки. По последним данным, как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. После этапа извлечения тел власти начнут расследование и выяснят причину обрушения.Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии с 8 по 10 апреля.
https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Луис Абинадер, Доминикана
Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184
Мендес: число жертв обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184