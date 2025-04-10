https://ria.ru/20250410/obrushenie-2010374107.html

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184 - РИА Новости, 10.04.2025

Число жертв после обрушения крыши в клубе в Доминикане возросло до 184

Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:58:00+03:00

2025-04-10T05:58:00+03:00

2025-04-10T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес."Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено (погибших. — Прим. ред.) 184 человека", — сказал он.До этого сообщалось о 124 жертвах.Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил вечер живой музыки. По последним данным, как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. После этапа извлечения тел власти начнут расследование и выяснят причину обрушения.Президент страны Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии с 8 по 10 апреля.

https://ria.ru/20250410/dominikana-2010369874.html

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, луис абинадер, доминикана