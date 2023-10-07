https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 07.10.2023

Палестино-израильский конфликт

Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:33

2023-10-07T15:33

2023-10-07T15:33

справки

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

израиль

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Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.Начало ближневосточного конфликта относится к 1940-м годам. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств – еврейского и арабского – на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима. За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против – 13, воздержались – 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.Одновременно с провозглашением в 1948 году государства Израиль началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Более половины палестинского арабского населения были изгнаны или бежали. Оставшаяся часть территории, выделенная под создание Арабского государства, оказалась под контролем Иордании и Египта. Во время войны 1967 года Израиль оккупировал и эти территории (сектор Газа и Западный берег реки Иордан), включая Восточный Иерусалим. Война привела ко второму массовому исходу палестинцев, число которых, по подсчетам, составило полмиллиона человек.В 1973 году Израилем были захвачены сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая; Египет в свою очередь признавал Израиль и отказывался от требования создания арабского государства в Палестине). Окончательно полуостров был возвращен Каиру в 1982 году.В декабре 1981 года Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о распространении своей юрисдикции на Голанские высоты и Восточный Иерусалим. В мае 2000 года Израиль в одностороннем порядке завершил вывод войск из Южного Ливана, а в 2005 году – вывод еврейских поселений из сектора Газа.В 1964 году была создана Организация освобождения Палестины (ООП), объединившая палестинских арабов в их стремлении к созданию собственного государства (в 1969-2004 годах лидер ООП Ясир Арафат, с 2004 года – Махмуд Аббас). В 1969 года ООП перешла под контроль остававшегося независимым от нее Палестинского движения сопротивления (ПДС) и сконцентрировала усилия на защите палестинской национальной идентичности, организации силами палестинцев вооруженной борьбы против Израиля.В течение сорока с лишним лет палестинцы не признавали резолюцию ООН от 29 ноября 1947 года и вели политическую и вооруженную борьбу против Израиля за освобождение всей Палестины. Вооруженные вылазки ПДС и особенно экстремистских палестинских организаций, часто использующих методы террора, провоцировали Израиль на ответные действия. Отсутствие с обеих сторон конструктивности в решении палестинской проблемы привело в декабре 1987 года к стихийным выступлениям гражданского неповиновения палестинцев ("интифада").С самого начала "интифады" израильские вооруженные силы жестко отреагировали на протесты. В период с 1987 по 1993 год свыше тысячи палестинцев были убиты и десятки тысяч ранены в результате жестокого подавления вспыхнувших на оккупированной палестинской территории невооруженных протестов с применением, в частности, боевых патронов, избиений, слезоточивого газа. Тысячи палестинцев были задержаны, тысячи – переведены в тюрьмы Израиля, многие – депортированы с палестинской территории.По мере продолжения "интифады", сопровождавшейся жесткими мерами Израиля по ее подавлению, наращивались дипломатические усилия, направленные на разрешение конфликта.15 ноября 1988 года сессия Национального совета Палестины (высший орган ООП) провозгласила создание государства Палестина, признала раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля со всех оккупированных им с 1967 года территорий (включая Восточный Иерусалим) и ликвидации всех созданных там израильских поселений. ООП декларировала отказ от использования всех форм терроризма в качестве средства борьбы, что способствовало упрочению ее международных позиций и позволило начать диалог с Израилем.Одной из самых крупномасштабных конференций по урегулированию ближневосточного конфликта принято считать Мадридскую конференцию, которая прошла с 30 октября по 1 ноября 1991 года. Конференция утвердила принцип "земля в обмен на мир".В 1993 году в Осло (Норвегия) начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В том же году в Вашингтоне (США) состоялась встреча главы исполкома ООП Ясира Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на переговорах. В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.В 1994 году было подписано соглашение о пунктах прохода через разграничительные линии и об обеспечении безопасности еврейских поселенцев в Газе, соглашение о первой фазе установления палестинского самоуправления в Газе и Иерихоне. В 1995 году было заключено соглашение (Осло-2) о принципах организации временного самоуправления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, Израиль взял на себя обязательство вывести войска еще из шести городов на Западном берегу: Дженина, Тулькарма, Наблуса, Калькильи, Вифлеема и Рамаллаха. В конце года положивший начало процессу урегулирования премьер-министр Рабин был убит израильским экстремистом, а в 1996 году премьером стал Биньямин Нетаньяху и мирный процесс был заморожен.Некоторые изменения произошли в 1999 году после прихода к власти Эхуда Барака. Была достигнута договоренность о поэтапном выполнении обязательств по подписанным ранее палестино-израильским соглашениям, а также о возобновлении переговоров об окончательном статусе Палестинской национальной администрации (ПНА). В соответствии с упомянутыми договоренностями, ее полномочия в той или иной степени распространялись лишь на 40% территорий Западного берега реки Иордан (ЗБРИ, сюда входят важнейшие города – Наблус, Иерихон, Хеврон, Вифлеем, Рамаллах) и около 96% Газы (в 2005 году в соответствии с планом "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона израильские войска и поселения были выведены с территории сектора).К лету 2000 года 98% палестинских арабов проживали под юрисдикцией властей ПНА.Остальные палестинские земли, а также все воздушное пространство, территориальные воды и сухопутные границы ЗБРИ и сектора Газа находятся под полным израильским контролем. В этих условиях Израиль вел строительство еврейских поселений, возводил так называемую "разделительную стену", создавал закрытые военные зоны, проводил регулярные вторжения и аресты.В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение лидером израильских правых Ариэлем Шароном с группой своих сторонников Храмовой горы. В ходе ее представители экстремистских палестинских группировок стали в массовом порядке осуществлять на территории Израиля взрывы бомб, направленные против гражданского населения. Израиль отвечал ракетными и бомбовыми ударами, убийствами палестинских военных лидеров, а также военными операциями. Израильские войска блокировали резиденцию Арафата в Рамаллахе. В результате непрекращавшегося насилия погибли сотни людей.В 2002 году США, Европейский Союз, Россия и ООН предложили новый план урегулирования палестинского конфликта, получивший название "Дорожной карты". Он предусматривал возобновление переговоров и поэтапное разрешение проблемы вплоть до создания независимого палестинского арабского государства рядом с израильским.Несмотря на то, что план был формально принят как израильской, так и палестинской стороной, уже в момент его провозглашения ряд аналитиков успели расценить его как "невыполнимый".После смерти Ясира Арафата, в январе 2005 года президентом ПНА был избран Махмуд Аббас, который сумел договориться с Израилем о прекращении насилия. В марте 2005 года Израиль официально передал палестинской администрации контроль над Иерихоном, за ним последовали Тулькарм, Рамаллах, Калькийя и Вифлеем.Премьер-министр Израиля Шарон еще в 2004 году добился, несмотря на протесты в рядах его собственной правящей коалиции, принятия плана об "одностороннем отделении" от палестинцев. В августе 2005 года Израиль эвакуировал поселения из полосы Газа и несколько поселений на Западном берегу, а в сентябре 2005 года вывел войска из Газы, положив конец ее 38-летней оккупации.Периоды относительного спокойствия в зоне палестино-израильского конфликта чередуются со всплесками напряженности, в т.ч. вооруженного противостояния. Конфронтация усилилась после прихода к власти в секторе Газа группировки ХАМАС в январе 2006 года. Израильтяне установили блокаду Газы, а после захвата рядом палестинских группировок израильского военнослужащего Гилада Шалита в июле 2006 года, начали проводить в секторе военные операции.Наиболее значительные из них – операции "Летние дожди" 2006 года и "Литой свинец" зимой 2008-2009 годов.Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вновь обострилась осенью 2015 года. Жертвами арабских атак стали более 40 израильтян и иностранцев. В начале 2017 года количество нападений пошло на спад, но полностью не прекратилось. Подобные вылазки в Израиле обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.В середине июля 2017 года новый виток протестов жителей Палестины спровоцировало усиление мер безопасности на Храмовой горе, почитаемой как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стало 21 июля, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев. Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских.Очередной раз обстановка резко обострилась в начале декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и о планах по переносу туда американского посольства. Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решение.Признание Иерусалима противоречит одному из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюции Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, которая определяет город как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.Несмотря на протесты палестинцев в секторе Газа, в середине мая 2018 года американское посольство все же было перенесено в Иерусалим.Катализатором очередного обострения в зоне конфликта стал снос в июле 2019 года десяти многоквартирных палестинских домов в Вади-Хуммус. Свои действия, вызвавшие протесты мирового сообщества, израильтяне обосновали соображениями безопасности и ссылками на приказ военных властей, которые запрещают строительство вблизи разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан. Из-за этих событий президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем.Очередное обострение конфликта произошло в ноябре 2019 года после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет, израильские военные ответили авиаударами. Взаимные удары продолжались три дня, пока израильские власти и "Исламский джихад" не согласовали перемирие. В результате погибли 34 палестинца, более 100 получили ранения.В конце апреля 2021 года вспыхнули беспорядки в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима.Рост напряженности в городе подогревается выселением арабских жителей из места их исконного проживания – района Шейх Джаррах, продвижением планов строительства 540 единиц жилья для поселенцев в Хар Хома, а также убийством двух палестинцев на КПП в районе города Дженин.К 10 мая столкновения переросли в крупнейшую за последние годы эскалацию на границах палестинского анклава.С вечера 11 мая палестинские группировки вели массированный обстрел Израиля.По израильской территории, по данным армии Израиля, было запущено более тысячи ракет, 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора.Пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.По данным армии Израиля, в результате ракетных обстрелов израильской территории погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил представитель минздрава палестинского анклава, погибли 30 человек, в том числе десять детей.Урегулирование конфликта стало интернациональной задачей: в мирный процесс были вовлечены международные посредники – c 2002 года работает квартет по ближневосточному урегулированию (ООН, США, Россия, Европейский союз). Было предложено несколько планов мирного урегулирования конфликта (в том числе "Дорожная карта") и программ (женевская, египетская и др.).Прямые контакты между сторонами были возобновлены 2 сентября 2010 года в Вашингтоне. 14 и 15 сентября 2010 года в Шарм-эш-Шейхе и Иерусалиме соответственно прошли второй и третий раунды прямого диалога между главой ПНА Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Потом лидеры больше не встречались. В конце 2015 года Аббас и Нетаньяху обменялись рукопожатием "на полях" климатической конференции в Париже (Франция). Позже израильский премьер объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола.Мирное урегулирование палестино-израильского конфликта до сих пор не стало реальностью. Все предлагавшиеся программы урегулирования не были реализованы из-за того, что и палестинцы, и израильтяне выдвигали и выдвигают условия, практически неприемлемые для другой стороны. Каждая новая серия переговоров прерывалась очередными терактами, взрывами, ракетными обстрелами, провокациями.Развитие сети еврейских поселений Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.В последние годы наблюдался значительный рост поселенческой активности Израиля на оккупированных палестинских территориях. 24 января 2017 года объявлено о принятом властями страны решении возвести около 2500 новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Двумя днями ранее было утверждено строительство 566 квартир в Восточном Иерусалиме в районах Рамот, Писгат Зеэв и Рамат Шломо. В соответствии с международным правом данная практика Израиля является незаконной, что в очередной раз было подтверждено в резолюции 2334 СБ ООН от 23 декабря 2016 года. В ней подчеркнуто, что такого рода израильское строительство не имеет юридической силы и представляет собой одно из главных препятствий на пути к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.6 февраля 2017 года израильский Кнессет утвердил закон, который предполагает легализацию поселенческих форпостов, созданных при израильском государственном участии на частных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. Под действие этого правового акта подпадают порядка четырех тысяч единиц жилья, построенных на оккупированных палестинских территориях без соответствующего разрешения властей Израиля и считавшихся до сих пор ими самими незаконными.15 января 2017 года в Париже состоялась Международная конференция по ближневосточному урегулированию. В форуме, цель которого – содействие возобновлению зашедших в тупик палестино-израильских мирных переговоров, приняли участие представители 70 стран. Израиль его бойкотировал, считая, что он лишь отдаляет мир, укрепляя непримиримость позиций палестинцев. Палестинцы приветствовали многосторонний подход, отмечая, что годы переговоров с Израилем никак не приблизили решение вопроса.Президент России Владимир Путин еще в 2016 году предложил провести в Москве встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит не был согласован до этого.После победы в ноябре 2016 года на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал вплотную заняться урегулированием палестино-израильского конфликта и привести стороны к миру. Однако последующие действия США стали наоборот ухудшать ситуацию. Это в первую очередь, решение Трампа в декабре 2017 года о переносе американского посольства в Иерусалим, признание в марте 2019 года американцами израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, а также заявление в ноябре 2019 года госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон более не считает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права.28 января 2020 года американский президент Дональд Трамп представил "сделку века" – план палестино-израильского урегулирования, разработанный администрацией США.План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "сделку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.26 января 2021 года глава МИД Палестины Рияд аль-Малики выразил надежду, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке.С начала 2022 года в зоне палестино-израильского конфликта погибло не менее 170 человек: более 150 палестинцев и свыше 20 израильтян.С 10 апреля 2022 года израильские военные проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу Иордана. Их целью являются палестинские боевики. С начала 2023 года в результате стычек с израильтянами погибло более 60 палестинцев. В это число входят не только террористы и боевики, но и мирные жители и дети. С израильской стороны в ходе конфликта было убито девять мирных жителей, полицейский и гражданка Украины. 22 февраля 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "ситуация на оккупированных палестинских территориях является самой взрывоопасной за последние годы". По итогам председательства России в Совете Безопасности ООН в апреле 2023 года, в том числе председательства главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", Россия выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования. Цель предложения – подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", в том числе "земля в обмен на мир", и формулу "двух государств" – Палестины и Израиля. В ночь на 9 мая 2023 года началась военная операция Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад". За это время по Израилю было выпущено около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали. Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. Погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров. По данным СМИ, Египет передал Израилю и группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня в секторе Газе. 13 мая при египетском посредничестве палестинская и израильская стороны согласились прекратить огонь начиная с 22:00 этого дня. В результате начавшейся 3 июля 2023 года операции израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан более десяти палестинцев погибли, больше сотни получили ранения. 5 июля 2023 года МИД России выразил глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. 7 октября 2023 года утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.В свою очередь военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Служба скорой помощи Израиля сообщила, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он отметил, что Россия в настоящий момент ведет контакты и с Израилем, и с Палестиной, и с Египтом, и с другими арабскими странами для деэскалации ситуации. По словам дипломата, "конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль