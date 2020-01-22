Помощник Путина раскритиковал политику США в отношении Палестины

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Палестинская администрация бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года.