Помощник Путина раскритиковал политику США в отношении Палестины

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Односторонние действия США подрывают международные усилия по запуску прямых палестино-израильских переговоров, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем, что международные усилия по перезапуску прямых переговоров между палестинцами и израильтянами подрывают односторонние действия США, это имеется в виду, в первую очередь, решение Вашингтона более не считать поселенческую деятельность Израиля нарушением международного права, а также признание американцами израильского суверенитета над оккупированными сирийскими Голанскими высотами и перенос посольства в Иерусалим", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Палестины Махмудом Аббасом состоится серьезный разговор на эту тему в ходе визита российского лидера в Вифлеем 23 января.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Палестинская администрация бойкотирует инициативы Белого дома после решения президента Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в декабре 2017 года.
Вчера, 16:32Путин сократил визит в Израиль и Палестину