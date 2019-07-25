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РИА Новости

Палестина прекратит все соглашения с Израилем

Вчера, 23:01
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ГАЗА, 25 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем, сообщило агентство ВАФА.
Инициатива, реальные масштабы и последствия которой пока неясны, стала реакцией на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.
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"Руководство Палестины решило прекратить все соглашения, подписанные с израильской стороной", - цитирует ВАФА слова Аббаса.
Он анонсировал создание специальной комиссии для исполнения принятого решения.
Палестинцы не раз угрожали свернуть сотрудничество с Израилем, но такие заявления часто оставались без практических последствий. Соглашения с Израилем, подписанные в 1990-х года, являются основой для существования самих органов палестинского самоуправления, во главе которых стоит Аббас.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
"Мы не поступимся нашими правами под насилием, особенно в Иерусалиме", - сказал он.
В своем выступлении он подтвердил отказ от "сосуществования с оккупацией" и неприятие "сделки века" - американского проекта ближневосточного урегулирования.
Катализатором очередного обострения в зоне конфликта стал снос в начале недели десяти многоквартирных палестинских домов в Вади-Хуммус. Свои действия, вызвавшие протесты мирового сообщества, израильтяне обосновали соображениями безопасности и ссылками на приказ военных властей, которые запрещают строительство вблизи разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.
Ранее палестинское руководство запросило обсуждения ситуации с Вади-Хуммус в Совете Безопасности ООН и объявило о намерении передать вопрос на рассмотрение Международного уголовного суда.
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Обострение палестино-израильского конфликтаМахмуд АббасИерусалимПалестинаВ мире
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