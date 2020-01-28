План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Представленный США план урегулирования палестино-израильского конфликта вызывает вопросы, Берлин намерен обсудить их с партнерами по Евросоюзу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Инициатива поднимает вопросы, которые мы теперь обсудим с партнерами в ЕС. Помимо прочего, это вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также о ее (инициативы) отношении к международно признанным параметрам и правовым позициям", - приводит МИД Германии слова Мааса.
Министр отметил, что Германия планирует изучить озвученный Трампом план, и в Берлине исходят из того, что "все партнеры сделают то же самое".
"Только приемлемое для обеих сторон, достигнутое в результате переговоров решение на основе принципа двух государств может привести к долгосрочному миру между израильтянами и палестинцами. На этой основе стоит приветствовать любой импульс, который оформлен таким образом, что приводит в движение давно застопорившийся процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - заявил Маас.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.