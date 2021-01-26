https://ria.ru/20210126/palestina-1594679798.html
Палестина надеется на отмену принятых администрацией Трампа мер
Палестина надеется на отмену принятых администрацией Трампа мер
Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:09
2021-01-26T18:09
2021-01-26T18:09
рияд аль-малики
ближний восток
дональд трамп
совет безопасности оон
махмуд аббас
иерусалим
оон
сша
в мире
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ПНА Рияд аль-Малики.Он выразил надежду, что "США сыграют важную роль в многосторонних усилиях для установления мира на Ближнем Востоке".Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
https://ria.ru/20201130/palestina-1587001258.html
https://ria.ru/20200813/1575759239.html
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рияд аль-малики, ближний восток, дональд трамп, совет безопасности оон, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире