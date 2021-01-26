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Палестина надеется на отмену принятых администрацией Трампа мер
Палестина надеется на отмену принятых администрацией Трампа мер
Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:09
2021-01-26T18:09
рияд аль-малики
ближний восток
дональд трамп
совет безопасности оон
махмуд аббас
иерусалим
оон
сша
в мире
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ПНА Рияд аль-Малики.Он выразил надежду, что "США сыграют важную роль в многосторонних усилиях для установления мира на Ближнем Востоке".Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
https://ria.ru/20201130/palestina-1587001258.html
https://ria.ru/20200813/1575759239.html
ближний восток
иерусалим
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рияд аль-малики, ближний восток, дональд трамп, совет безопасности оон, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире

Палестина надеется на отмену принятых администрацией Трампа мер

18:09 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Палестина рассчитывает, что новая администрация США отменит незаконные и враждебные шаги команды Дональда Трампа и сыграет важную роль в многосторонних усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ПНА Рияд аль-Малики.

"Мы надеемся на отмену незаконных и враждебных мер, принятых администрацией Трампа, и надеемся работать вместе на благо мира. Мы приветствуем решение новой администрации вновь присоединиться к международному порядку, основанному на законе", - сказал аль-Малики.

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Он выразил надежду, что "США сыграют важную роль в многосторонних усилиях для установления мира на Ближнем Востоке".
Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Рияд аль-МаликиБлижний ВостокДональд ТрампСовет Безопасности ООНМахмуд АббасИерусалимООНСШАВ мире
 
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