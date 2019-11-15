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РИА Новости

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

02:41 15.11.2019 (обновлено: 03:31 15.11.2019)
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда в четверг ракетных пусков.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
"Мы наносим удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" в Газе. Это происходит в ответ на неизбирательные ракетные обстрелы граждан Израиля с территории Газы", - сообщает израильская армия в Twitter.
Очевидцы в секторе Газа сообщили РИА Новости, что израильские ВВС обстреляли три базы "Исламского джихада" в городе Рафах на юге анклава. Сведений о пострадавших пока нет.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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