Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.