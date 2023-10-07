https://ria.ru/20231007/smi-1901147942.html

СМИ сообщили, что Израиль обстреливается из сектора Газа уже 7,5 часа

СМИ сообщили, что Израиль обстреливается из сектора Газа уже 7,5 часа - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили, что Израиль обстреливается из сектора Газа уже 7,5 часа

Израиль подвергается обстрелам со стороны сектора Газа уже 7,5 часов, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:17

2023-10-07T14:17

2023-10-07T14:29

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль подвергается обстрелам со стороны сектора Газа уже 7,5 часов, сообщает газета Times of Israel."Террористические группы, базирующиеся в секторе Газа, уже более 7,5 часов обстреливают Израиль ракетами", - говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20231007/izrail-1901146572.html

израиль

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T14:17 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля