https://ria.ru/20210424/besporyadki-1729726357.html

На Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки

На Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T00:03

2021-04-24T00:03

2021-04-24T02:26

красный полумесяц

западный берег реки иордан

иерусалим

тель-авив

восточный иерусалим

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр — РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима, сообщила пресс-служба израильской пограничной полиции МАГАВ.В ведомстве уточнили, что в акциях приняли участие сотни палестинцев, вступивших в столкновения с силовиками."Бойцы израильской пограничной полиции разогнали десятки палестинских протестующих, которые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью у могилы Рахили в сотрудников пограничной полиции, охранявших сектор", — говорится в сообщении пресс-службы пограничной полиции.Отмечается, что для наведения порядка бойцы МАГАВ применили средства для разгона демонстраций. Сотни протестующих также приняли участие в беспорядках у КПП "Каландия". На место вызвали полицейское подкрепление.Волнения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.Накануне более ста палестинцев пострадали в столкновениях в старом городе Иерусалима, сообщил Красный полумесяц. Полиция Израиля ранее заявила, что в результате беспорядков задержано более 50 человек.

https://ria.ru/20210308/izrail-1600330634.html

западный берег реки иордан

иерусалим

тель-авив

восточный иерусалим

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красный полумесяц, западный берег реки иордан, иерусалим, тель-авив, восточный иерусалим, в мире