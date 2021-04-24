На Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки
00:03 24.04.2021 (обновлено: 02:26 24.04.2021)
© JAAFAR ASHTIYEHПротесты на Западном берегу реки Иордан
© JAAFAR ASHTIYEH
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апр — РИА Новости. Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима, сообщила пресс-служба израильской пограничной полиции МАГАВ.
В ведомстве уточнили, что в акциях приняли участие сотни палестинцев, вступивших в столкновения с силовиками.
© AFP 2021 / JAAFAR ASHTIYEHБеспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
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Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
© AFP 2021 / JAAFAR ASHTIYEHБеспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
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Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
© AFP 2021 / JAAFAR ASHTIYEHБеспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
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Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
© AFP 2021 / HAZEM BADERБеспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
4 из 4
Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
1 из 4
Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
2 из 4
Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
3 из 4
Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
4 из 4
Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП "Каландия", у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима
"Бойцы израильской пограничной полиции разогнали десятки палестинских протестующих, которые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью у могилы Рахили в сотрудников пограничной полиции, охранявших сектор", — говорится в сообщении пресс-службы пограничной полиции.
Отмечается, что для наведения порядка бойцы МАГАВ применили средства для разгона демонстраций. Сотни протестующих также приняли участие в беспорядках у КПП "Каландия". На место вызвали полицейское подкрепление.
Волнения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
Накануне более ста палестинцев пострадали в столкновениях в старом городе Иерусалима, сообщил Красный полумесяц. Полиция Израиля ранее заявила, что в результате беспорядков задержано более 50 человек.