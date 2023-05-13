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СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь - РИА Новости, 13.05.2023
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21:04 13.05.2023 (обновлено: 21:33 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/peremirie-1871556904.html
СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь
СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь - РИА Новости, 13.05.2023
СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь
Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, передает телеканал Al-Qahera News. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:04
2023-05-13T21:33
в мире
египет
израиль
армия обороны израиля
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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КАИР, 13 мая — РИА Новости. Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, передает телеканал Al-Qahera News.При этом представитель Министерства иностранных дел Израиля не смог подтвердить РИА Новости эту информацию.В пятницу портал Walla со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Египет передал Израилю и группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня в секторе Газе.Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
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в мире, египет, израиль, армия обороны израиля, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В мире, Египет, Израиль, Армия обороны Израиля, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь

Al-Qahera: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 13 мая

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 13 мая — РИА Новости. Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, передает телеканал Al-Qahera News.
«
"При египетском посредничестве палестинская и израильская стороны согласились прекратить огонь начиная с 22:00 сегодняшнего вечера", — говорится в сообщении.
При этом представитель Министерства иностранных дел Израиля не смог подтвердить РИА Новости эту информацию.
В пятницу портал Walla со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Египет передал Израилю и группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня в секторе Газе.
Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
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В миреЕгипетИзраильАрмия обороны ИзраиляИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
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