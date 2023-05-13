https://ria.ru/20230513/peremirie-1871556904.html

СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь

СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь - РИА Новости, 13.05.2023

СМИ: израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь

Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, передает телеканал Al-Qahera News. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:04

2023-05-13T21:04

2023-05-13T21:33

в мире

египет

израиль

армия обороны израиля

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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КАИР, 13 мая — РИА Новости. Израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с 22:00 сегодняшнего дня, передает телеканал Al-Qahera News.При этом представитель Министерства иностранных дел Израиля не смог подтвердить РИА Новости эту информацию.В пятницу портал Walla со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Египет передал Израилю и группировке "Исламский джихад" новое предложение о прекращении огня в секторе Газе.Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

египет

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в мире, египет, израиль, армия обороны израиля, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году