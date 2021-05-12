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Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместителя. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T05:33
2021-05-12T05:33
2021-05-12T05:58
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместителя.Армия Израиля за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, удары продолжаются."За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы армии.Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
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хамас, палестина, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости.
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС
, в том числе главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместителя.
"Наши истребители... нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки", - сообщила пресс-служба израильской армии.
Армия Израиля за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, удары продолжаются.
"За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.