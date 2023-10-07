https://ria.ru/20231007/mid-1901142610.html
МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня
МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня - РИА Новости, 07.10.2023
МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:39
2023-10-07T13:39
2023-10-07T13:57
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну, мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов", - сказал Богданов.Он отметил, что Россия в настоящий момент ведет контакты и с Израилем, и с Палестиной, и с Египтом, и с другими арабскими странами для деэскалации ситуации."Со всеми в контакте. Призываем прекратить как можно быстрее. Много жертв, разрушений, раненных. Надо как можно скорее все это заканчивать и садиться за стол переговоров, тем более, что международно-правовая база известна - должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Наша позиция неизменна", - пояснил замминистра."Конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия", - заключил Богданов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" в субботу объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901140145.html
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня
Богданов: МИД РФ призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ
Михаил Богданов.
"Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну, мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов", - сказал Богданов.
Он отметил, что Россия в настоящий момент ведет контакты и с Израилем, и с Палестиной, и с Египтом, и с другими арабскими странами для деэскалации ситуации.
"Со всеми в контакте. Призываем прекратить как можно быстрее. Много жертв, разрушений, раненных. Надо как можно скорее все это заканчивать и садиться за стол переговоров, тем более, что международно-правовая база известна - должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Наша позиция неизменна", - пояснил замминистра.
"Конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия", - заключил Богданов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" в субботу объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.
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