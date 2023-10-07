https://ria.ru/20231007/mid-1901142610.html

МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня

МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня - РИА Новости, 07.10.2023

МИД России призвал стороны конфликта в Израиле к прекращению огня

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:39

2023-10-07T13:39

2023-10-07T13:57

в мире

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, нынешнее обострение - очень опасный рецидив многолетнего конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну, мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов", - сказал Богданов.Он отметил, что Россия в настоящий момент ведет контакты и с Израилем, и с Палестиной, и с Египтом, и с другими арабскими странами для деэскалации ситуации."Со всеми в контакте. Призываем прекратить как можно быстрее. Много жертв, разрушений, раненных. Надо как можно скорее все это заканчивать и садиться за стол переговоров, тем более, что международно-правовая база известна - должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Наша позиция неизменна", - пояснил замминистра."Конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия", - заключил Богданов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" в субботу объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901140145.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году