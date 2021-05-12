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По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта
По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта
За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:19
2021-05-12T15:33
сектор газа
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который арабская сторона до сих пор не приняла. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
https://ria.ru/20200129/1563996372.html
сектор газа
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60
сектор газа, в мире, израиль

По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта

08:19 12.05.2021 (обновлено: 15:33 12.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 01:16
ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который арабская сторона до сих пор не приняла. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
Столкновения палестинцев с израильтянами - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
29 января 2020, 08:53
Палестино-израильский конфликт
 
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