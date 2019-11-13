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РИА Новости

Власти Палестины призвали немедленно прекратить авиаудары по Газе

03:53 13.11.2019 (обновлено: 04:53 13.11.2019)
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© AP Photo / Khalil HamraПоследствия ракетных ударов в Секторе Газа
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа
© AP Photo / Khalil Hamra
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Палестины Мухаммед Штайе обратился к ООН за помощью и призвал Израиль прекратить обстрел палестинского сектора Газа.
"Израиль должен немедленно прекратить свою продолжающуюся агрессию против нашего народа в Газе. Мы призываем Организацию Объединенных Наций обеспечить международную защиту нашему народу, который по-прежнему становится жертвой насилия и преступлений со стороны Израиля как на Западном берегу (реки Иордан - ред.), так и в секторе Газа", - написал в Twitter палестинский премьер.
Крупнейшее за последние месяцы обострение палестино-израильского конфликта началось во вторник после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа Баха Абу аль-Ата, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет, израильские военные ответили авиаударами, погибли десять палестинцев, 45 были ранены.
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