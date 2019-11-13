Власти Палестины призвали немедленно прекратить авиаудары по Газе

"Израиль должен немедленно прекратить свою продолжающуюся агрессию против нашего народа в Газе. Мы призываем Организацию Объединенных Наций обеспечить международную защиту нашему народу, который по-прежнему становится жертвой насилия и преступлений со стороны Израиля как на Западном берегу (реки Иордан - ред.), так и в секторе Газа", - написал в Twitter палестинский премьер.