Власти Палестины призвали немедленно прекратить авиаудары по Газе

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер Палестины Мухаммед Штайе обратился к ООН за помощью и призвал Израиль прекратить обстрел палестинского сектора Газа.
"Израиль должен немедленно прекратить свою продолжающуюся агрессию против нашего народа в Газе. Мы призываем Организацию Объединенных Наций обеспечить международную защиту нашему народу, который по-прежнему становится жертвой насилия и преступлений со стороны Израиля как на Западном берегу (реки Иордан - ред.), так и в секторе Газа", - написал в Twitter палестинский премьер.
Крупнейшее за последние месяцы обострение палестино-израильского конфликта началось во вторник после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа Баха Абу аль-Ата, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет, израильские военные ответили авиаударами, погибли десять палестинцев, 45 были ранены.