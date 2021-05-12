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Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:24
2021-05-12T00:24
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ООН, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к полномасштабной войне.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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оон, палестина, израиль, в мире

Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы

00:24 12.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильские воздушные удары на юге сектора Газа
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ООН, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к полномасштабной войне.

"Немедленно прекратите огонь! Мы переходим к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны в Газе огромна, и ее платят обычные люди. ООН работает со всеми сторонами над восстановлением спокойствия. Остановите насилие сейчас!" - заявил Веннесланд в Twitter.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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