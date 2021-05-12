https://ria.ru/20210512/obstrely-1731865275.html
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:24
2021-05-12T00:24
2021-05-12T00:24
оон
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731652_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cd69da35009a3c1984fc985310208f2.jpg
ООН, 12 мая - РИА Новости. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация близка к полномасштабной войне.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/izrail-1731862278.html
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731652_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bee3a523781874fbcce8bdff67e62b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, палестина, израиль, в мире