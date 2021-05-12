https://ria.ru/20210512/izrail-1731882064.html
В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа
В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа
Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:48
2021-05-12T08:48
2021-05-12T10:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник ХАМАСА, который пересек границу со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении военных.Крупнейшее за последние годы обострение на границах сектора Газа, началось вечером в понедельник. С этого момента по израильской территории, по данным армии Израиля, было запущено более тысячи ракет, 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов, более 200 получили ранения.По словам представителей армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян.
https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html
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Кадры работы израильской системы ПРО «Железный купол» во время ракетной атаки ХАМАС
Кадры работы израильской системы ПРО "Железный купол" во время ракетной атаки ХАМАС
2021-05-12T08:48
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире