https://ria.ru/20210512/izrail-1731882064.html

В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа

В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа

Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:48

2021-05-12T08:48

2021-05-12T10:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник ХАМАСА, который пересек границу со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении военных.Крупнейшее за последние годы обострение на границах сектора Газа, началось вечером в понедельник. С этого момента по израильской территории, по данным армии Израиля, было запущено более тысячи ракет, 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов, более 200 получили ранения.По словам представителей армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html

https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html

сектор газа

израиль

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Кадры работы израильской системы ПРО «Железный купол» во время ракетной атаки ХАМАС Кадры работы израильской системы ПРО "Железный купол" во время ракетной атаки ХАМАС 2021-05-12T08:48 true PT0M57S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире