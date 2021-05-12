Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/izrail-1731882064.html
В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа
В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа
Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:48
2021-05-12T10:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894626_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7a0c3b5c3f95977057b2929206437a22.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник ХАМАСА, который пересек границу со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении военных.Крупнейшее за последние годы обострение на границах сектора Газа, началось вечером в понедельник. С этого момента по израильской территории, по данным армии Израиля, было запущено более тысячи ракет, 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов, более 200 получили ранения.По словам представителей армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян.
https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html
https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры работы израильской системы ПРО «Железный купол» во время ракетной атаки ХАМАС
Кадры работы израильской системы ПРО "Железный купол" во время ракетной атаки ХАМАС
2021-05-12T08:48
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731894626_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_735759136517103f8011184962db4360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

В Израиле перехватили беспилотник, прилетевший из сектора Газа

08:48 12.05.2021 (обновлено: 10:31 12.05.2021)
 
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израильская система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник, который пересек границу со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Некоторое время назад система ПРО "Железный купол" перехватила беспилотник ХАМАСА, который пересек границу со стороны сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 08:19
По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта
Крупнейшее за последние годы обострение на границах сектора Газа, началось вечером в понедельник. С этого момента по израильской территории, по данным армии Израиля, было запущено более тысячи ракет, 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов, более 200 получили ранения.
По словам представителей армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян.
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 10:28
Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
01:10Colonial Pipeline начинает процесс перезапуска трубопровода в США
01:09Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
Лента новостейМолния