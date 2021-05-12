https://ria.ru/20210512/obstrel-1731879933.html
Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа
Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа
Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:28
2021-05-12T08:28
2021-05-12T10:25
сектор газа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731872657_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49e0332eb4a9b5472e2475ddc3c4ba4e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили ранения, сообщил на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус."К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов - двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены", - сообщил Конрикус.По словам представителя армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731872657_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af2bf1540cba4d2187bcac2044548b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, израиль, в мире