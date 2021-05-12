https://ria.ru/20210512/obstrel-1731879933.html

Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа

Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа

Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:28

2021-05-12T08:28

2021-05-12T10:25

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили ранения, сообщил на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус."К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов - двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены", - сообщил Конрикус.По словам представителя армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, израиль, в мире