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Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа
Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа
Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:28
2021-05-12T10:25
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили ранения, сообщил на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус."К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов - двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены", - сообщил Конрикус.По словам представителя армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
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сектор газа, израиль, в мире

Пять израильтян погибли с начала обстрелов из сектора Газа

08:28 12.05.2021 (обновлено: 10:25 12.05.2021)
 
© REUTERS / STRINGERРакетные удары по Израилю
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / STRINGER
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Пять израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа, продолжающихся с вечера понедельника, более 200 получили ранения, сообщил на брифинге для иностранных журналистов один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус.
"К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов - двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены", - сообщил Конрикус.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
08:19
По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта
По словам представителя армии, система ПРО "Железный купол" продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.
 
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