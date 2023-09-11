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Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России - РИА Новости, 11.09.2023
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14:45 11.09.2023
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Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России - РИА Новости, 11.09.2023
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
в ростовском хуторе Красный Десант подросток с ножом при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. По информации губернатора Ростовской области Василия... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:45
2023-09-11T14:45
справки
происшествия
россия
красноярск
ростовская область
ильназ галявиев
василий голубев
красноярский краевой суд
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11 сентября 2023 года в ростовском хуторе Красный Десант подросток с ножом при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием". В результате ЧП никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения – легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. 26 сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Нападавший оказался бывшим выпускником 1988 года рождения, он был вооружен двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 17 человек, 11 из них – дети. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. 26 апреля 2022 года в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области в результате нападения взрослого мужчины на детский сад "Рябинка" были застрелены нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна женщина была ранена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.28 марта 2022 года в Красноярске 19-летняя Полина Дворкина проникла в детский сад №31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, девушка была задержана до приезда полиции. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья. В январе 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада. В июле 2023 года Красноярский краевой суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года, а также назначил принудительные меры медицинского характера. 11 мая 2021 года в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда – на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.26 февраля 2020 года в одной из школ Ульяновска 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице. Пострадавшую женщину прооперировали. Мальчик с места преступления скрылся, однако в этот же день был задержан. Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у подростка было обнаружено хроническое психическое расстройство. 31 октября 2019 года в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Подозреваемого задержали на месте, против него было заведено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, в момент преступления им руководили "голоса". После трагедии со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детским садом "Сказка" Галина Овчинникова. 24 марта 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности совершившего убийство Дениса Поздеева и направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 16 июля 2020 года охранника, впустившего убийцу, приговорили к 2,5 годам колонии.Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток был арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек. В августе 2020 года Вольский районный суд Саратовской области подростка приговорил к семи годам воспитательной колонии.18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 города Стерлитамак в Башкирии 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где шел урок у 9 класса, и ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение. Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали, а затем госпитализировали. В результате ЧП пострадали четыре человека – трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Эксперты установили, что у подростка в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, он не осознавал опасность своих действий. Судом было принято решение о применении к подозреваемому подростку принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. В сентябре 2021 года подросток был выписан из стационара.19 января 2018 года произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ (Бурятия). По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. В декабре 2018 года Следственный комитет РФ сообщил, что напавшего на школу в Бурятии ученика направят на принудительное лечение.15 января 2018 года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них – четвероклассники и учительница. Нападение организовали двое подростков – бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса. Они получили соответственно 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера. К двум годам ограничения свободы также была приговорена сотрудница ЧОП, дежурившая в пермской школе в день нападения.5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы. В феврале 2019 года нападавший был приговорен к семи годам трем месяцам воспитательной колонии.3 февраля 2014 года старшеклассник пришел в свою школу №263, расположенную на северо-востоке Москвы в Отрадном, с двумя винтовками. Мальчик захватил в качестве заложников учеников 10 "а" класса. Ученик застрелил учителя географии и одного из сотрудников полиции, которые приехали на вызов. Второго стража порядка мальчик ранил. Детей из класса удалось освободить, преступник был нейтрализован.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, происшествия, россия, красноярск, ростовская область, ильназ галявиев, василий голубев, красноярский краевой суд, дети
Справки, Происшествия, Россия, Красноярск, Ростовская область, Ильназ Галявиев, Василий Голубев, Красноярский краевой суд, Дети

Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России

© Фото : СУ СК России по Ростовской областиСотрудник Следственного комитета РФ на месте нападения в школе хутора Красный Десант Ростовской области
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте нападения в школе хутора Красный Десант Ростовской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : СУ СК России по Ростовской области
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте нападения в школе хутора Красный Десант Ростовской области
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11 сентября 2023 года в ростовском хуторе Красный Десант подросток с ножом при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием". В результате ЧП никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения – легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
26 сентября 2022 года в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Нападавший оказался бывшим выпускником 1988 года рождения, он был вооружен двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Он убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел. Погибли 17 человек, 11 из них – дети. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой.
26 апреля 2022 года в рабочем поселке Вешкайма Ульяновской области в результате нападения взрослого мужчины на детский сад "Рябинка" были застрелены нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна женщина была ранена. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
28 марта 2022 года в Красноярске 19-летняя Полина Дворкина проникла в детский сад №31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, девушка была задержана до приезда полиции. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья. В январе 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада. В июле 2023 года Красноярский краевой суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года, а также назначил принудительные меры медицинского характера.
11 мая 2021 года в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда – на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.
26 февраля 2020 года в одной из школ Ульяновска 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице. Пострадавшую женщину прооперировали. Мальчик с места преступления скрылся, однако в этот же день был задержан. Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у подростка было обнаружено хроническое психическое расстройство.
31 октября 2019 года в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Подозреваемого задержали на месте, против него было заведено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, в момент преступления им руководили "голоса". После трагедии со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детским садом "Сказка" Галина Овчинникова. 24 марта 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности совершившего убийство Дениса Поздеева и направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 16 июля 2020 года охранника, впустившего убийцу, приговорили к 2,5 годам колонии.
Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток был арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек. В августе 2020 года Вольский районный суд Саратовской области подростка приговорил к семи годам воспитательной колонии.
18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 города Стерлитамак в Башкирии 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где шел урок у 9 класса, и ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение. Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали, а затем госпитализировали. В результате ЧП пострадали четыре человека – трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Эксперты установили, что у подростка в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, он не осознавал опасность своих действий. Судом было принято решение о применении к подозреваемому подростку принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. В сентябре 2021 года подросток был выписан из стационара.
19 января 2018 года произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ (Бурятия). По данным Следственного комитета, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. В декабре 2018 года Следственный комитет РФ сообщил, что напавшего на школу в Бурятии ученика направят на принудительное лечение.
15 января 2018 года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них – четвероклассники и учительница. Нападение организовали двое подростков – бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса. Они получили соответственно 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера. К двум годам ограничения свободы также была приговорена сотрудница ЧОП, дежурившая в пермской школе в день нападения.
5 сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы. В феврале 2019 года нападавший был приговорен к семи годам трем месяцам воспитательной колонии.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел в свою школу №263, расположенную на северо-востоке Москвы в Отрадном, с двумя винтовками. Мальчик захватил в качестве заложников учеников 10 "а" класса. Ученик застрелил учителя географии и одного из сотрудников полиции, которые приехали на вызов. Второго стража порядка мальчик ранил. Детей из класса удалось освободить, преступник был нейтрализован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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