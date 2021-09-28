https://ria.ru/20210928/vypiska-1752192539.html

Подростка, порезавшего одноклассников в Башкирии, выписали из психбольницы

Подростка, порезавшего одноклассников в Башкирии, выписали из психбольницы - РИА Новости, 28.09.2021

Подростка, порезавшего одноклассников в Башкирии, выписали из психбольницы

Подросток, в 2018 году устроивший поножовщину в школе Стерлитамака и по решению суда проходивший принудительное лечение в психиатрической больнице, выписан из... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:45

2021-09-28T16:45

2021-09-28T16:45

происшествия

стерлитамак

здоровье - общество

республика башкортостан

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КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Подросток, в 2018 году устроивший поножовщину в школе Стерлитамака и по решению суда проходивший принудительное лечение в психиатрической больнице, выписан из стационара, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Инцидент произошел в апреле 2018 года в одной из школ Стерлитамака. Во время первого урока в кабинете информатики 17-летний ученик с ножом напал на одноклассников и учительницу, а после этого пытался поджечь себя и ранил себя ножом. Пострадали две одноклассницы, учительница и сам зачинщик. Следователи возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога.Эксперты установили, что у подростка в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, он не осознавал опасность своих действий. Судом было принято решение о применении к подозреваемому подростку принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь."Он был выписан", - сказал собеседник агентства. При этом представитель минздрава республики отказался уточнить, когда молодой человек покинул стационар.По информации местных СМИ, он был переведен на амбулаторное лечение летом этого года, а его семья собиралась переехать в другой регион.

https://ria.ru/20210309/shkolnik-1600495777.html

https://ria.ru/20210921/porezy-1751138242.html

стерлитамак

республика башкортостан

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происшествия, стерлитамак, здоровье - общество, республика башкортостан