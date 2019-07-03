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РИА Новости

Девочка, пострадавшая при атаке в школе в Вольске, не видит одним глазом

Вчера, 04:02
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Девочке, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска в Саратовской области, провели операцию, но пока она не видит одним глазом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
В конце мая после нападения в школе 12-летняя девочка была доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести, в тот же день на самолете ее эвакуировали в Саратов. По данным областного минздрава на 11 июня, состояние девочки оценивалось как средне тяжелое, но стабильное.
"Девочка, которую ударил парень, пока глазом не видит. Сделали операцию", - написала Загородняя в Facebook.
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного после нападения
30 мая, 15:19
Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
Детский омбудсмен добавила, что во вторник весь день провела в Вольске и побывала в школе, где произошло ЧП.
"Проговорили с директором дальнейшие шаги. С ребятами работал психолог, в новом учебном году психолога усилят, примут в штат еще одного, или добавят опытного на подмогу. И с ребятами, учителями надо еще работать", - сообщила она.
Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.
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Саратовская областьРоссияВольскПроисшествия
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