Девочка, пострадавшая при атаке в школе в Вольске, не видит одним глазом

САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Девочке, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска в Саратовской области, провели операцию, но пока она не видит одним глазом, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

В конце мая после нападения в школе 12-летняя девочка была доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести, в тот же день на самолете ее эвакуировали в Саратов. По данным областного минздрава на 11 июня, состояние девочки оценивалось как средне тяжелое, но стабильное.

"Девочка, которую ударил парень, пока глазом не видит. Сделали операцию", - написала Загородняя в Facebook

Детский омбудсмен добавила, что во вторник весь день провела в Вольске и побывала в школе, где произошло ЧП.

"Проговорили с директором дальнейшие шаги. С ребятами работал психолог, в новом учебном году психолога усилят, примут в штат еще одного, или добавят опытного на подмогу. И с ребятами, учителями надо еще работать", - сообщила она.