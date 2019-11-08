В Нарьян-Маре закрыли до конца года группу детсада, где был убит ребенок

МУРМАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Подготовительную группу детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит ребенок, закрыли как минимум до конца года, сообщили РИА Новости в департаменте образования Ненецкого автономного округа.

"Один ребенок из этой группы перешел в детсад "Ромашка", четверо перешли внутри сада "Сказка" в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад "Семицветик" и будут там воспитываться", — уточнил собеседник агентства.

В помещении, где случилось убийство, планируют сделать ремонт и обновить интерьер, чтобы ничего не напоминало о произошедшем, добавили в департаменте.

Убийство шестилетнего мальчика

Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный 36-летний мужчина: он позвонил в звонок, и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Стал ли мальчик случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока не ясно.

Подозреваемого задержали на месте. Он признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По словам мужчины, в момент преступления им руководили "голоса".

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а против сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.