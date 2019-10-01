В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина

ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница. Нападение организовали двое подростков - бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса. Они получили соответственно 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера.

В ходе судебного процесса Галкина сообщила, что осужденный ученик 10 класса прошел в здание по своей школьной карте, а второй подросток записался в журнал посещений. Такой порядок, по мнению гособвинителя, противоречил действующему пропускному режиму. Кроме того, охранница не проверила сумки у подростков, в которых они прятали ножи, горючую жидкость и бутылку водки.

Как посчитало следствие, несоблюдение порядка пропускного режима привело к тому, что несовершеннолетние беспрепятственно прошли на третий этаж, приняли алкоголь в туалете, а после напали с ножами на детей и их учительницу в кабинете 308. В отношении сотрудницы ООО "Аякс-Безопасность" Галкиной правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Сама Галкина свою вину в суде не признала, пояснив, что она пропустила подростков в школу без сопровождения дежурного администратора по устному распоряжению руководства образовательного учреждения.

В ходе рассмотрения уголовного дела суд пришел к выводу, что преступление не соответствует предложенной обвинением квалификации, в связи с чем суд вынес решение в соответствии с частью 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

"Суд приговорил: признать Галкину Яну Михайловну виновной ... и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с установлением ограничений не выезжать за пределы Пермского района, не изменять место жительства и пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор", - озвучил приговор судья Олег Спиридонов.