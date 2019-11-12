В школах и детсадах НАО усилили меры безопасности после убийства ребенка

МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах и детских садах Меры безопасности усилены в школах и детских садах Ненецкого автономного округа после убийства ребенка в Нарьян-Маре , в том числе ужесточена пропускная система, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Распоряжение об ужесточении мер безопасности издано в департаменте образования, культуры и спорта НАО. Теперь взрослые, в том числе родители посещающих школу и детские сады детей, не могут пройти в образовательное учреждение без специального пропуска. Кроме того, прорабатывается вопрос по внедрению электронной пропускной системы с помощью электронных чипов.

"Предполагается, что карточный режим будет действовать следующим образом: каждый родитель получит карточку, которая будет активна в определенное время. Также карта будет являться допуском в групповые ячейки. Так, попасть можно будет только в свою группу детсада и только в определенное время", - приводятся в сообщении слова начальника организационно-правового управления Евгения Мелехина.

Он уточнил, что на сегодняшний день во всех детских садах и ряде школ для родителей введены бумажные пропуска. Также он отметил, что в рамках внеплановой проверки органами власти совместно с сотрудниками Росгвардии и прокуратуры оценивались меры безопасности в образовательных организациях НАО, в том числе на предмет соответствия квалификационным требованиям были проверены сотрудники охранных предприятий этих учреждений.

Как пояснил Мелехин, в соответствии с распоряжением правительства, в 2018 году всем зданиям образовательных организаций была присвоена одна из трех категорий опасности, в зависимости от количества обучающихся и балансовой стоимости здания. Объекты, которым присвоили первую и вторую категорию опасности, должны охраняться частными охранными предприятиями. На сегодняшний день таких объектов в округе 36 из 117. Тем не менее, департамент проводит работу по включению всех объектов образования в категорию учреждений, охраняемых Росгвардией.

По словам Мелехина, департамент НАО подготовил письмо в Минпросвещения о том, чтобы образовательные организации охранялись сотрудниками Росгвардии, а не ЧОПами. Что касается текущего контрольно-пропускного режима в образовательных организациях округа, официально вступило в силу распоряжение департамента, которое позволяет родителям пройти в здание школы только по предварительной записи.

Находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина 31 октября смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным следствия, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Обвиняемый в убийстве и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.