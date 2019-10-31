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РИА Новости

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

15:57 31.10.2019 (обновлено: 18:15 31.10.2019)
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© СК РФСкорая помощь на территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
Скорая помощь на территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жителя Нарьян-Мара задержали за убийство шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет.
По данным местных СМИ, ЧП произошло в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР.
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Подозреваемого сразу же задержали. Это сделали сотрудники вневедомственной охраны, которые немедленно приехали в детский сад, как только там нажали "тревожную кнопку".
Задержанный оказался 36-летнем местным жителем. Как выяснилось, он был пьян.
После задержания он рассказал, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает "вечную и богатую жизнь", но чтобы оно сработало, надо убить ребенка.
Задержанный стоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, рассказал РИА Новости губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Кроме того, добавил он, выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареНарьян-МарСледственный комитет РФРоссия
Популярные комментарии
Ну и что скажете, сторонники отмены смертной казни? Судебная ошибка? Неправильное следствие? Или еще что-нибудь выдумаете? Казнить таких уродов надо. Как в Белоруссии. И не оглядываться ни на кого.
31 октября, 16:23
АЛАндрей Л.
631105130
Кричать хочется! КАК такое возможно?!! Бедный малыш, бедные родители ... В определении наказания за такое злодейство нужно брать пример с Белоруссии!
31 октября, 16:21
kkwlinat
5511110116
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