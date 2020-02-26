Ульяновский школьник напал на учительницу без причины, заявили в СК

По данным следствия, пятнадцатилетний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемый задержан, пострадавшая женщина прооперирована, ее состояние средней степени тяжести.

"По показаниям очевидцев, подросток напал без причины. Сейчас допрашивают учителей, у школьника изымаются гаджеты", - сказал собеседник агентства.

Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе СУСК, ученик на учете не состоял. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школу выехали глава Ульяновска Сергей Панчин и представители управления образования, в ближайшие дни будет проверена работа психологической службы в школе.