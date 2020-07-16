В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к 2,5 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Сообщается, что свою вину охранник признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.
Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев 31 октября прошлого года позвонил в домофон детсада "Сказка", а охранник в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. Поздеев впоследствии был признан невменяемым, а охраннику предъявили обвинение в халатности.
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