В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре , приговорили к 2,5 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.

Сообщается, что свою вину охранник признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.