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В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года
Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к 2,5 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:24
убийство ребенка в нарьян-маре
ненецкий автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
нарьян-мар
происшествия
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ненецкий автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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убийство ребенка в нарьян-маре, ненецкий автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), нарьян-мар, происшествия

В Нарьян-Маре охранника, впустившего убийцу в детсад, осудили на 2,5 года

22:05 16.07.2020 (обновлено: 22:24 16.07.2020)
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© СК РФДетский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к 2,5 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Сообщается, что свою вину охранник признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.
Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев 31 октября прошлого года позвонил в домофон детсада "Сказка", а охранник в нарушение установленных правил дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. Поздеев впоследствии был признан невменяемым, а охраннику предъявили обвинение в халатности.
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
5 ноября 2019, 13:17
Обнародовано видео нападения на ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
1020624
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Убийство ребенка в Нарьян-МареНенецкий автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Нарьян-МарПроисшествия
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