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Прокурор раскрыл подробности нападения девушки на детсад в Красноярске - РИА Новости, 05.07.2023
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08:50 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/krasnoyarsk-1882289246.html
Прокурор раскрыл подробности нападения девушки на детсад в Красноярске
Прокурор раскрыл подробности нападения девушки на детсад в Красноярске - РИА Новости, 05.07.2023
Прокурор раскрыл подробности нападения девушки на детсад в Красноярске
Дело Полины Дворкиной, застрелившей отца и напавшей на детский сад в Красноярске, где она хотела убить мальчиков, уникально для РФ, поскольку девушка пошла на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:50
2023-07-05T08:50
происшествия
красноярск
россия
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Дело Полины Дворкиной, застрелившей отца и напавшей на детский сад в Красноярске, где она хотела убить мальчиков, уникально для РФ, поскольку девушка пошла на преступление на почве феминизма, заявил журналистам прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов. "На всю Россию еще не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают свое преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всем виноваты дети, которым было 3-4 года на тот момент", - сказал Аулов. В среду Красноярский краевой суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года, а также назначил принудительные меры медицинского характера. Гособвинение запрашивало 19 лет. Кроме того, частично удовлетворен иск матери подсудимой о компенсации морального вреда – на 1 миллион рублей вместо заявленных 10. Защита Дворкиной заявила, что намерена обжаловать приговор. В конце марта 2022 года 19-летняя Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья. В январе Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада.
https://ria.ru/20230404/proekt-1863016013.html
https://ria.ru/20230405/detsad-1863280457.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский краевой суд
Прокурор раскрыл подробности нападения девушки на детсад в Красноярске

Прокурор связал нападение девушки на детсад в Красноярске с "идеологией феминизма"

© Фото : СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖительница Красноярска, которая открыла стрельбу в детском саду, в зале суда во время избрания меры пресечения
Жительница Красноярска, которая открыла стрельбу в детском саду, в зале суда во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Красноярска, которая открыла стрельбу в детском саду, в зале суда во время избрания меры пресечения. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Дело Полины Дворкиной, застрелившей отца и напавшей на детский сад в Красноярске, где она хотела убить мальчиков, уникально для РФ, поскольку девушка пошла на преступление на почве феминизма, заявил журналистам прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Николай Аулов.
"На всю Россию еще не было ни одного преступления, где массовые стрелки совершают свое преступление, связанное именно с идеологией феминизма, кроме того, по мнению Дворкиной, во всем виноваты дети, которым было 3-4 года на тот момент", - сказал Аулов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В ГД рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией
4 апреля, 19:40
В среду Красноярский краевой суд приговорил Дворкину к 17 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года, а также назначил принудительные меры медицинского характера. Гособвинение запрашивало 19 лет. Кроме того, частично удовлетворен иск матери подсудимой о компенсации морального вреда – на 1 миллион рублей вместо заявленных 10. Защита Дворкиной заявила, что намерена обжаловать приговор.
В конце марта 2022 года 19-летняя Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья.
В январе Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада.
Полицейский в Бразилии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Бразилии мужчина напал на детский сад
5 апреля, 17:26
 
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