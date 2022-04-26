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Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области

Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022

Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области

Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:37

2022-04-26T13:37

2022-04-26T19:00

происшествия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области."Ужасная новость из Ульяновска повергла в шок. Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей... (Я)Переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте".После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.Морозов на видео в Telegram отметил, что убита молодая воспитательница и еще одна ранена.

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области