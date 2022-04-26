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Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022
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Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области - РИА Новости, 26.04.2022
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:37
2022-04-26T19:00
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области."Ужасная новость из Ульяновска повергла в шок. Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей... (Я)Переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте".После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.Морозов на видео в Telegram отметил, что убита молодая воспитательница и еще одна ранена.
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происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области
13:37 26.04.2022 (обновлено: 19:00 26.04.2022)
 
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области

Нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения погибли при стрельбе в ульяновском детсаду

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области.
"Ужасная новость из Ульяновска повергла в шок. Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей... (Я)Переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте".
После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.
Морозов на видео в Telegram отметил, что убита молодая воспитательница и еще одна ранена.
 
ПроисшествияУльяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской области
 
 
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