13:37 26.04.2022 (обновлено: 19:00 26.04.2022)
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
Нянечка и двое детей 2016 и 2018 годов рождения погибли при стрельбе в ульяновском детсаду
© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Воспитательница и двое детей погибли после стрельбы в детском саду Ульяновской области, еще одна женщина ранена, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области.
"Ужасная новость из Ульяновска повергла в шок. Взрослый мужчина зашел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей... (Я)Переговорил с представителями исполнительной власти и депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте".
После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.
Морозов на видео в Telegram отметил, что убита молодая воспитательница и еще одна ранена.