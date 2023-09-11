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Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу - РИА Новости, 11.09.2023
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08:40 11.09.2023 (обновлено: 08:53 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/shkola-1895472349.html
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу - РИА Новости, 11.09.2023
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу
Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, дети не пострадали, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:40
2023-09-11T08:53
происшествия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, дети не пострадали, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, установлено, что нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием"."На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230616/napadeniya-1878605063.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу

Губернатор: дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, дети не пострадали, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, установлено, что нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием".
"На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.
Полиция возле школы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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