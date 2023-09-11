https://ria.ru/20230911/shkola-1895472349.html

Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу

Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу - РИА Новости, 11.09.2023

Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу

Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, дети не пострадали, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:40

2023-09-11T08:40

2023-09-11T08:53

происшествия

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, дети не пострадали, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, установлено, что нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием"."На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230616/napadeniya-1878605063.html

ростовская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, василий голубев