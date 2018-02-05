В Бурятии сообщили, сколько стоил ремонт поврежденной при нападении школы

КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Ремонт в кабинетах школы в Улан-Удэ, которые были повреждены при нападении ученика, обошелся муниципальному бюджету более чем в 400 тысяч рублей, сообщили в понедельник РИА Новости в министерстве образования Бурятии.

"Ремонтные работы велись в кабинете, где непосредственно все произошло, в коридоре и кабинете, расположенном под пострадавшим, поскольку он во время тушения был залит водой из верхнего класса. Деньги выделялись из резервного фонда муниципального бюджета — 430 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока занятия в данных классах не ведутся, поскольку необходимо купить мебель и учебные пособия, в том числе новую интерактивную доску.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток из больницы был переведен в корпус СИЗО для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.