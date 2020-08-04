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Напавший с топором на школу под Саратовом подросток получил реальный срок
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам воспитательной колонии подростка, который напал на девочку в здании одной из школ. Об этом... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:09
саратовская область
вольск
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
саратовская область, вольск, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Напавший с топором на школу под Саратовом подросток получил реальный срок

10:12 04.08.2020 (обновлено: 12:09 04.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
САРАТОВ, 4 авг — РИА Новости. Вольский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам воспитательной колонии подростка, который напал на девочку в здании одной из школ. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.
Он забросал школьные помещения двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил 12-летнюю школьницу топором.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе райсуда, подростка признали виновным по статье УК "Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений".
По данным прокуратуры, суд также удовлетворил заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше одного миллиона рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Слушание дела в суде длилось с января и проходило в закрытом режиме. В пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости ранее сообщили, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить подростка к семи годам воспитательной колонии.
Утром 28 мая 2019 года в школе № 4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек.
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Саратовская областьВольскСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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4 августа, 10:49
Sergej Sidorovič
2300001
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