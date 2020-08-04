https://ria.ru/20200804/1575336486.html
Напавший с топором на школу под Саратовом подросток получил реальный срок
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам воспитательной колонии подростка, который напал на девочку в здании одной из школ. Об этом... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:12
2020-08-04T12:09
саратовская область
вольск
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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Sergej Sidorovič
ЭТО исправит только лоботомия
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саратовская область
вольск
саратов
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, вольск, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 4 авг — РИА Новости.
Вольский районный суд Саратовской области
приговорил к семи годам воспитательной колонии подростка, который напал на девочку в здании одной из школ. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета
.
Он забросал школьные помещения двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил 12-летнюю школьницу топором.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе райсуда, подростка признали виновным по статье УК "Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений".
По данным прокуратуры, суд также удовлетворил заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше одного миллиона рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Слушание дела в суде длилось с января и проходило в закрытом режиме. В пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости ранее сообщили, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить подростка к семи годам воспитательной колонии.
Утром 28 мая 2019 года в школе № 4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек.