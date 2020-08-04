Напавший с топором на школу под Саратовом подросток получил реальный срок

САРАТОВ, 4 авг — РИА Новости. Вольский районный суд Вольский районный суд Саратовской области приговорил к семи годам воспитательной колонии подростка, который напал на девочку в здании одной из школ. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета

Он забросал школьные помещения двумя бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил 12-летнюю школьницу топором.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе райсуда, подростка признали виновным по статье УК "Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений".

По данным прокуратуры, суд также удовлетворил заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше одного миллиона рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Слушание дела в суде длилось с января и проходило в закрытом режиме. В пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости ранее сообщили, что гособвинитель в прениях попросил суд приговорить подростка к семи годам воспитательной колонии.